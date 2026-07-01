Viu7月片單｜《鬼怪》四人合體出遊　梁詠琪《聰明鎮》驚悚降臨

七月暑期檔，好劇綜藝浪接浪！Viu原創劇集《THE SEASON》全套6集已上架、奇幻韓劇《新進社員姜會長》大結局前反轉再反轉、金明洙及李惠利兩套Viu原創愛情劇接力放送，還有伊藤潤二恐怖宇宙首部華語劇《聰明鎮》降臨、神劇《鬼怪》相隔10年四主角合體旅行綜藝，加上羅PD最新牧場真人騷——類型應有盡有，愛情、燒腦、驚嚇、催淚、搞笑，總有一款啱你暑假慢慢歎！以下一口氣盤點8部七月必睇話題作，劇情亮點加幕後花生一次過話你知！

Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。（資料由Viu提供）

Viu原創劇《THE SEASON》 熱播中

由電訊盈科媒體與《我的超豪男友》幕後王牌製作公司 SK Global Entertainment 強強聯手打造的Viu Original原創劇《THE SEASON》不僅是首部進軍美國主流串流平台的港劇，更憑藉國際化陣容與香港實景引發熱議！隨著劇集熱播，更多幕後故事與演員訪問陸續曝光。

《THE SEASON》全劇場景均實景拍攝，更有豪華遊艇場景，飾演豪門大亨Christopher的Toby Stephens透露：「通常拍戲時你可以回到休息車，午餐時小睡一下；但在船上，你無處可去。」他會在甲板上冥想，其他演員還拍下整個過程！飾演Andrew的吳育剛更自爆，導演Marialy Rivas鼓勵他「放盡去演」，結果他經常「去得太盡」：「然後導演就會說『好，這個版本我們不會用』。」Jessie Mei Li亦形容劇組像個小型交流會，指拍攝時最大挑戰是口音：「因為我喜歡跟人說話時融入對方，忍不住會模仿他們，結果對著吳育剛講對白時突然說出澳洲口音。」

Viu Original《THE SEASON》已華麗登場。（資料由Viu提供）

Viu Original原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》

Viu Original原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》播出後討論度持續攀升，上周末播出的第9、10集再度迎來劇情重大轉折！本星期劇情聚焦於靈魂附身在新進職員黃浚炫（李濬榮飾）身上的會長姜龍虎（孫賢周飾），在確認自己肉體已在病房中死亡後，因靈魂互換狀態下自身消亡也意味著黃浚炫性命不保，眼見長女姜在京（田慧振飾）行動越來越激進，姜龍虎決定賭上一切，親自踏入對立陣營，將局面拉回正軌。

為了壓制野心勃勃的長女姜在京，黃浚炫主動向其示好，暗示若要奪取姜莞爾（李宙明飾）手中的最盛解決方案公司股份，需先向姜莞爾母親下手。姜在京依計偷走印鑑與存摺，將秘密資金案責任嫁禍給趙善姬，成功逼使姜方吉交出15%股份。然而姜在京後續不僅高調成立未來事業組，更直接點名黃浚炫擔任組長，讓過去一直與姜莞爾並肩作戰的他瞬間成為眾人眼中背叛者，連姜莞爾得知母親事件竟也出自浚炫之手後，更感到被徹底背叛。

會長姜龍虎究竟是否真的死亡，也在網上掀起熱烈討論！由於靈魂互換狀態仍未解除，不少觀眾在社交平台表示：「會長真的死了嗎？希望靈魂有機會換回來」、「我也覺得其實沒死，只是被藏起來了」，更有網友大讚劇情「真的夠刺激」。這場繼承權爭奪戰將如何收場，成為劇迷最關注的焦點。Viu Original原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》快將播出大結局，劇迷萬勿錯過！

Viu Original原創奇幻韓劇《新進社員姜會長》。（資料由Viu提供）

Viu Original原創愛情韓劇《共感細胞》7月4日首播

由金明洙和姜旻兒主演的Viu Original原創愛情韓劇《共感細胞》將於7月4日在Viu首播，劇情講述前頂流女星劉知安（姜旻兒飾）在過度保護下長大，養成自我中心、同理心不足的個性；知名心理諮商師車恩煥（金明洙飾）表面專業，實則因過度共情而身心俱疲，一場名為 「情感轉移」 的超現實事件讓兩人闖入彼此世界，被迫學習重新感受與處理情感的故事。

隨著首播進入倒數，劇組近日接連釋出幕後花絮、多版預告及演員訪談，揭露這部超現實浪漫喜劇的誕生秘辛！姜旻兒在劇中飾演國民女團出身的頂級演員劉知安，這也是她第一次飾演演員角色。談及與金明洙的合作，姜旻兒大讚：「金明洙會深入分析劇本、做好周全準備；我偏向即興發揮，從他身上學到了很多細膩的處理方式。」

曾執導《Numbers：大樓森林的監視者們》、《第二任丈夫》的金七鳳導演與鄭妍編劇亦對主演群讚不絕口，直言「演員與角色的同步率高達90%以上」：「金明洙細膩詮釋了車恩煥撫慰他人傷痛的情感；姜旻兒則讓原本可能不討喜的劉知安變得立體而有層次。」

《共感細胞》將於7月4日首播。（資料由Viu提供）

Viu Original原創治癒韓劇《給你夢想》7月13日首播

由李惠利和黃寅燁主演的Viu Original原創治癒韓劇《給你夢想》故事橫跨主角們的10代、20代到30代三個人生的階段，天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾）實現夢想歸來後，與為了生計四出奔波的記者朱伊在（李惠利飾）重逢，兩人曾在高中時期共同追夢，卻因種種原因分開；15年後的相遇喚醒了塵封的愛情，也讓他們重新審視當年放棄的夢想。

早前劇組公開了圍讀現場花絮，黃寅燁透露：「秀彬其實是外表看不出來、但內心帶著傷痛的人物。即使如此，他仍想守護初戀，在實現自己夢想的同時，也希望能為所愛之人完成夢想。」李惠利則以「非常帥氣的角色」形容記者朱伊在：「我看完劇本就愛上了這個角色，她曾經只為了夢想拼命奔跑，卻因種種事件夢想破滅，現在成為了生活型記者。因為秀彬再次出現，她又開始重新做夢。」

本劇由《驅魔麵館》系列劉先東導演執導，編劇則是曾參與《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》的鄭恩妃作家，這也是鄭恩妃作家首部主筆作品，備受業界關注！製作團隊亦表示：「他們在夢想時期留下的未完成電影，以及尚未結束的愛情，在15年後重新書寫的青春故事，將為觀眾帶來愉快與心動。」

《給你夢想》李惠利黃寅燁橫跨15年初戀重逢。（資料由Viu提供）

陸劇《愛情有煙火》熱播中

改編自紅九熱門小說《投行男女》，由檀健次、王楚然主演的都市情感劇《愛情有煙火》講述投行精英李亦非（檀健次飾）與滬漂女孩錢菲（王楚然飾）因意外合租，從互看不順眼到攜手成長的故事。

隨著劇情推進至中段，李亦非與錢菲的同居生活從最初的雞飛狗跳逐漸升溫。最新劇情中，錢菲開始意識到自己對李亦非的心意，卻在確認感情的關鍵時刻，於家中發現了其他女人的頭髮，引發吃醋危機。

而第6集中，檀健次將王楚然從吊椅上穩穩抱起，全程無替身、無後期合成，動作行雲流水，更令不少網友驚呼：「男友力直接溢出屏幕！」其科班體育舞蹈出身練就的核心力量與穩定上肢力量，被大讚「體能封神」。

陸劇《愛情有煙火》熱播中。（資料由Viu提供）

陸劇《千香》熱播中

古裝仙俠劇《千香》改編自十四郎小說《千香百媚》，以仙、妖、魔三族爭奪「建木之實」為背景，展開一段跨越宿命的愛恨糾纏。故事講述青丘孤女小棒槌（鞠婧禕飾）入讀雛鳳書院，與夜叉族少年雷修遠（宋威龍飾）相遇。二人起初互相試探、同門互助，之後由朋友漸生情愫；隨著身世之謎逐步揭開，小棒槌蛻變成姜黎非，兩人亦被捲入三界危機與禁忌之戀當中，最終為蒼生對抗命運。

《千香》不但有宏大的仙俠世界觀、強烈的宿命感、動作場面和服裝造型的視覺衝擊，還有最大看點男女主角的顛峰顏值！宋威龍與鞠婧禕的高顏值搭檔備受網民期待，不少觀眾看好兩人的古裝默契，認為他們CP感強、造型吸睛。

事實上，宋威龍的頂流人氣無庸置疑，他早前在南韓釜山舉行的2026全球OTT大獎（Global OTT Awards）勇奪人氣男演員獎，進一步帶動《千香》討論度！

古裝仙俠劇《千香》改編自十四郎小說《千香百媚》。（資料由Viu提供）

台劇《聰明鎮》7月28日首播

改篇自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的懸疑華語劇集《聰明鎮》將於7月28日在Viu上線，該劇由謝駿毅執導，集結梁詠琪（Gigi）、陳姸霏、宋柏緯、蔡淑臻、天心、温昇豪、炎亞綸、許曦文等數十位實力派演員，有望成為今年夏天最令人不寒而慄的話題之作！

《聰明鎮》以華人社會的高壓升學文化為背景，講述重考生趙佳琦（陳姸霏飾）跟隨單親媽媽何麗芬（梁詠琪飾）搬進號稱升學率100%的「崇明鎮」，鎮上所有人深信「只有成績優異，才有資格生存」。隨著考試逼近，佳琦發現身邊同學開始出現怪異變化；然而鎮上的成功祕密，似乎與一種名為「血玉果」的神祕植物有關⋯⋯

要數《聰明鎮》的最大亮點，絕對是幕後團隊傾力打造的「全新伊藤潤二恐怖宇宙」，導演謝駿毅強調，本劇並非單純複製漫畫單篇，而是在伊藤潤二授權下揉合原創劇本，融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》等經典元素，建構出全新世界觀。劇中劉修甫化身漫畫中的「雙一」，頭插蠟燭、口咬鐵釘；小S大女兒許曦文致敬「蛞蝓少女」，口中探出濕黏觸角，幕幕震撼眼球，也讓劇集增添了不少奇幻氣息。此外，本劇也是梁詠琪出道以來首部主演台劇，劇中她將化身高壓人母，觀眾可望看到不一樣的Gigi。

台劇《聰明鎮》 7月28日首播。（IG@bloodysmart_official）

韓綜《鬼怪10周年旅行》7月4日首播

2016年席捲亞洲的現象級韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》迎來開播10週年，孔劉、李棟旭、金高銀和劉寅娜時隔10年全員回歸，前往江原道江陵重訪經典取景地，拍攝紀念綜藝《鬼怪10周年旅行》，節目將於7月4日首播，誓必喚起了全球「鬼怪迷」的集體回憶。

不同於一般的紀念訪談，《鬼怪10周年旅行》記錄了四位主演一同前往江陵旅行的完整過程。他們走訪注文津海邊等經典場景——鬼怪金信與恩倬初次相遇的防波堤、蕎麥花田、紅圍巾飄揚的海岸，以及陳列劇中道具的「鬼怪小屋」。四人邊走邊聊，重溫經典場面與名台詞，分享當年拍攝的幕後故事。

四人合體消息一出立刻引爆討論，大量網友直呼：「光看預告就哭了」、「我的青春回來了」，還有不少人感嘆：「原來《鬼怪》已經過去10年了。」這部曾打破收視紀錄的傳奇之作，如今以旅行綜藝形式回歸，勢必再次掀起「鬼怪熱潮」。

韓綜《鬼怪10周年旅行》7月4日首播。（資料由Viu提供）

韓綜《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》熱播中

由韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）打造的「豆豆」系列全新篇章 《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》正在熱播，節目中李光洙、金宇彬、都敬秀三位「真親故」繼務農、開餐廳、海外旅行後，第四度合體挑戰人生首次畜牧生活，這次舞台更直接移師到濟州島牧場。節目以「農場寄宿」為概念，記錄三人進駐牧場與動物朝夕相處、從清晨6點準時開工的真實勞動過程。

《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》首集三人集合時，金宇彬為配合牧場主題，竟穿著整套西部牛仔套裝現身！李光洙呆目當場，連隨後抵達的都敬秀也無奈大喊：「哥，你為甚麼要這樣？」這身打扮也呼應了前一季他以白色西裝現身機場的浮誇人設。抵達牧場後，他們的第一個任務是清理牛舍內的牛糞，李光洙被臭氣攻得噁心反胃，甚至懷疑人生問道：「如果清牛糞到這個程度，這節目應該叫《種屎得屎》？」

翌日三人依舊忙於工作，新進實習生文相勳突然在休息期間拜訪，場面尷尬到極點！稍後四人需將17袋大蒜皮鋪滿1200坪牛舍，都敬秀竟用清理牧草的氣槍均勻噴灑蒜皮，效率驚人；文相勳撿起都敬秀用過的氣槍後驚嘆：「速度確實快了很多。」韓國網友大讚「都敬秀果然是萬能敬秀」、「用氣槍鋪蒜皮這誰想得到」。文尚勳的「尷尬新人」設定也引發共鳴：「想起自己第一天上班的樣子。」