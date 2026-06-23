THE SEASON｜林嘉欣時隔20幾年試鏡獲得角色　讚兩女兒陪練戲用心

出道31年的林嘉欣首次參演長篇英語劇集，兩個女兒陪她練戲。



林嘉欣在Viu原創劇集《The Season》中飾演香港豪門Hext家族的媳婦Fiona，與日本女星木村光希（Koki）扮演貌合神離的母女。她表面大方得體，過着羨煞旁人的貴婦生活，私底下卻為了維持家族名譽而在婚姻中苦苦掙扎。

林嘉欣首次參演長篇英語劇集，坦言Fiona是她時隔20幾年透過試鏡獲得的角色。（《The Season》劇照）

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林嘉欣透過文字與《聯合早報》分享，Fiona是她時隔20幾年透過試鏡獲得的角色。「我蠻開心的，因為一般如果他們（選角組）已經熟悉我的作品，或許會直接cast（定角）我演同一類型的角色。可是正因為他們完全不熟悉我之前的作品，所以這次我可以有突破，給觀眾一個不同的印象。」

講英語對白變另一個自己

以全英語詮釋對白，對林嘉欣而言是一大考驗。雖然她出生於加拿大，說得一口流利英語，但過去長期以華語和粵語表演。她解釋：「中文包含很多曖昧或者壓抑的情感，我們不會完全按照表面意思去講話，一句話背後有很多潛台詞。可是英語比較直接，這個對比蠻有趣的。語言上的不一樣，讓戲劇的呈現也不一樣。我在講英語的時候，好像變成另外一個我，a different version of Karena Lam（另一個版本的林嘉欣）。」

林嘉欣還透露，在拍攝《The Season》期間，兩個已經上中學的女兒Kayla和Sofie會一直陪她拋接、練習對白。

她們的英語都很流利，最近她們會關心、看我的劇本，也到現場看劇本是怎樣從平面的文字變成立體的影集。她們覺得這個過程很有趣、過癮。我真的很開心，可以跟兩個女兒一起分享工作的事。

如果未來有其他語種作品找上門，最想嘗試用哪個語言演戲？林嘉欣選了意大利語。「之前疫情期間有空，學了一陣子的意大利文。現在有點忘了，因為恢復工作以後沒有機會去意大利。但很開心那個時候我講得還蠻流利的。我覺得語言是一個捷徑，能讓你去認識一個地方的文化、故事、藝術和背景。所以如果可以用意大利語演戲，我蠻有興趣的。」

手很忙碌但心很平靜

私下的林嘉欣似乎靜不下來。沒有拍攝的日子，她除了是兩個女兒的母親，前陣子還在台灣辦了陶藝展。被問及是否有很多愛好，她直認：「我經常向往過一些不慌不忙的日子，可是不知道為什麼，因為興趣太多，所以生活變得很忙。其實心裏不慌，手很忙碌，但我的心很平靜。像攝影、陶藝、看書、表演，看起來是不同的領域，其實核心都是從事創作。它們給我的養分很不一樣，我都很喜歡。」

一直有很多事情想做的她還說，常常覺得自己在「偷時間」。「我想做的事太多了，所以會提前做好安排，時間的分配要拿捏好。」

遊走在不同身份之間，如何兼顧好每個角色？林嘉欣答道：「其實沒有特別的秘訣，就是當下處於哪一個角色，就專心做好那個角色。如果現在做訪問，就專心做訪問；如果在陶藝室拉坯，就專心拉坯；如果是陪女兒，就專注做媽媽。在當下做好當下的事情，不要想別的，不然什麼都做不好。」

若受邀樂意來新辦展

談及現階段如何挑選劇本，林嘉欣直言，一直都依靠直覺。「如果我看了一個劇本，兩三天裏腦子一直惦記着它，我覺得這好像是一種呼喚，對它產生很多想象，那我會覺得『就是它了』。」

她補充：

剛出道的時候不是我挑劇本，是人家挑我，所以那時候沒什麼標準。反正二十出頭的時候，有任何機會就去嘗試。There´s no little part, it´s only little people.（沒有小角色，只有小演員）。不管是什麼角色，客串也好，反派也好，戲份長還是短，都要豁出去嘗試。要去累積作品，經歷角色的情感世界，讓自己的閲歷更豐富。

至於未來是否有興趣將陶藝展帶來新加坡，林嘉欣說：「我蠻隨性的。如果新加坡有藝廊邀約，我很樂意，只要時間允許，不跟拍戲撞期就可以。我覺得陶土最有趣的地方是，它可以帶我去哪裏，我就去哪裏。我沒有設定什麼目標，一切隨緣。」

《The Season》共六集，已在Viu上線，其他演員包括Jessie Mei Li（潔西梅李）、Toby Stephens（託比史蒂文斯）、吳育剛（Chris Pang）、盧瀚霆等。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】