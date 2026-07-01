湯洛雯身形暴脹兩碼疑似孕味濃　馬國明陪行名店任買六位數珠寶

視帝馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）於2023年完婚，婚後生活一直如膠似漆，不時在社交平台高調放閃。日前，這對恩愛夫妻便被東周刊直擊與外父湯鎮宗、外母及妹妹湯樂瑤一行五人，浩浩蕩蕩現身金鐘太古廣場逛名店。備受全家呵護的靚湯打扮簡約，但身形明顯比以往圓潤不少，整個人足足脹了兩個碼，面部及四肢皆顯發脹，渾身散發著濃烈的孕味。

馬國明與湯洛雯婚後甜蜜得如膠似漆，更加不時在社交網「放閃」。（IG@roxannetong）

寵妻狂魔任由老婆血拼六位數珠寶

當天，馬明化身「跟得老公」全程形影不離地守護在老婆身邊。雖然他近來忙於開拓歌手副業、密密北上及遠赴馬來西亞吸金搵真銀，但一有空檔便陪伴家人，更貫徹平實作風戴上口罩眼鏡兼沒Gel頭，胸前依舊孭著那款出鏡率極高的黑色斜孭袋，完全沒有明星架子。一家人先是進攻Hermès斬獲甚豐，隨後轉戰高級珠寶店，靚湯更看中一條價值高達六位數字的精緻頸鏈，與妹妹七嘴八舌地試戴討論。期間，家人對靚湯可謂照顧周到，主動幫她拎走所有戰利品免她操勞。隨後兩公婆在行逛家品店時更是全程十指緊扣，當靚湯前往洗手間時，馬明亦乖巧地站在門口充當「門神」耐心等候，完全不在意途人目光，將「愛妻號」本色發揮得淋漓盡致。

父親節巧妙回應守口如瓶

事實上，馬明在圈中向來是出了名的「天花板人夫」，婚後不僅將全部收入上繳給靚湯管理，自己毫無私己錢，更曾發表過「老公間唔中送個袋俾老婆好平常」的寵妻金句，對老婆大方至極。這次靚湯高調出巡且孕味極濃，讓人不禁猜測兩人是否早已「造人成功」，而這次的名店血拼正是馬明送給老婆的終極獎勵。雖然在剛過去的父親節中，馬明被問及生育進度時曾鬼馬回應稱「未有，屋企得貓仔貓女算係父親」，但按照娛樂圈「未夠3個月不能公開」的傳統，外界普遍猜測兩公婆或許是為了安全安胎，才決定暫時守口如瓶。

據身邊密友透露，極度恨生B的馬明近來為了全力「谷B」，不惜使出三大絕招，包括要求老婆全面停工在家養尊處優，夫妻倆一同狂飲外父外母準備的上等補湯進補，更採用了好友蕭正楠無私奉獻的生仔秘方。