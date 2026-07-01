謝嘉怡着三點式泳衣自信大騷澎湃惹火身段　大隻男友臂力驚人

現年30歲的2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），自去年公開與混血大隻男友Andy Cheung的戀情後，二人愛得高調，不時在社交平台放閃。近日她與男友及家人一同外遊享受陽光與海灘，原來此行別具意義，主要是為了慶祝謝爸爸的60歲大壽。



謝嘉怡與男友Andy Cheung。（IG@lisamarie_tse）

紅黑比堅尼盡騷健美身形

旅程中謝嘉怡換上鮮艷紅色及黑色兩套比堅尼，其中那套大紅色泳衣更將其傲人身材展露無遺，上圍波濤洶湧極具視覺衝擊力，配合她招牌的自信陽光笑容，瞬間散發出無與倫比的性感與健康美。她的古銅色肌膚在陽光下更顯亮麗，長期健身練就的馬甲線若隱若現，健康勻稱的絕佳體態大獲大眾一致好評。

超性感。（IG@lisamarie_tse）

招牌的自信陽光笑容。（IG@lisamarie_tse）

男友驚人臂力搶鏡

旅途中，謝嘉怡分享了一段與爸爸在清澈海水中浮潛的溫馨片段，並配上「Happy Birthday Daddy」的字句，場面暖心。海邊嬉戲期間，Andy亦盡顯驚人臂力，先輕鬆將謝嘉怡揹上膊頭，之後更將「未來外父」一併揹起，三人互動搞笑又充滿愛，足見Andy早已融入謝家，與女友家人關係融洽。謝嘉怡亦在旅途中大騷幽默感，分享了一張沙灘比堅尼配鮮黃色襪子及涼鞋的照片，風趣寫道：「穿襪子游泳是現在的潮流」，盡顯可愛一面。

男友驚人臂力搶鏡。（IG@lisamarie_tse）

比堅尼配鮮黃色襪子及涼鞋。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡患多囊卵巢綜合症

幕前形象向來陽光開朗的謝嘉怡，早前受訪時透露自己患上多囊卵巢綜合症（PCOS），這個病症曾為她帶來偏頭痛及脫髮等困擾。她坦言醫生建議她餘生接受荷爾蒙治療，但她選擇以更積極的方式應對，透過改變飲食習慣及學習減壓等自然療法管理健康。她堅信不少健康問題均可透過調整生活模式來改善，如今看到她在旅程中展現的健康體態與燦爛笑容，足證她成功戰勝身體挑戰，活出最美狀態。

浮潛也藏不住的好身材。（IG@lisamarie_tse）