黃大煒生前負氣遠走內幕曝　香港家宴與女友Vicky爭吵後深受影響

黃大煒上月驟然離開讓外界震驚，他和牽手30多年的經紀人女友Vicky的糾葛也浮上檯面，Vicky和黃大煒兩個姊姊的大戰讓人霧裡看花。



據「鏡週刊」報導，黃大煒會和Vicky決裂不但與音樂版稅有關，去年耶誕（聖誕）節2人赴香港與家人團聚，爆發的衝突更是關鍵。

黃大煒上月驟然離開讓外界震驚，據報導，黃大煒會和Vicky決裂不但與音樂版稅有關，去年耶誕節2人赴香港與家人團聚，爆發的衝突更是關鍵。（Facebook@Vicky MeiMei Chao）

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報導指出，黃大煒當時帶著Vicky前往香港與家人共度耶誕，兩位姊姊也都出席聚會，但席間雙方因故發生口角，原本溫馨的家庭聚會瞬間變調，最後不歡而散，也讓黃大煒深受影響。

除了這場家庭風波外，黃大煒與Vicky之間其實早已累積不少摩擦，其中包括與音樂版稅相關事務的意見分歧，雙方多次爭執，最終讓這段相伴多年的感情走向終點。

黃大煒在香港返台後，僅短暫停留處理生活事務，隨後只帶著簡單行李與一把吉他，於去年12月底與姊姊一同飛往夏威夷展開新生活，自此與Vicky幾乎斷了聯繫，也徹底告別在台灣經營多年的生活。

沒想到黃大煒與Vicky一別就是天人永隔，他於今年6月初辭世，享壽61歲，消息震驚演藝圈，也讓許多好友與歌迷不捨追思。

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