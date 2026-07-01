61歲楊玉梅超貼身瑜伽服大騷緊緻身材　自爆曾三度險遭潛規則

現年61歲的前亞姐季軍楊玉梅曾參演過《特技人》、《十月初五的月光》、《黑色月光》及《香港探秘地圖》等劇集，令觀眾留下深刻印象。近日她於個人社交平台上載了一段身著貼身瑜伽運動服練習高難度瑜伽的影片，引起熱議。



楊玉梅上載高難度瑜伽影片。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅曬瑜伽照大騷豐滿上圍

影片中，楊玉梅身穿一套貼身湖水藍色瑜伽服，完美勾勒出毫無贅肉的緊緻身段，畫面中她輕鬆挑戰高難度的「頭倒立大字馬」，雙腿在半空中沉穩張開，驚人的核心力量與柔軟度完全不輸年輕一輩。除了展現超強體能，她飽滿的蘋果肌與緊緻肌膚也同樣吸睛。

楊玉梅曬瑜伽照大騷豐滿上圍。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅轉戰商界購置豪宅

早在2000年，楊玉梅便果斷淡出螢幕轉戰商界，成功打造出自己的生意王國。近日亦在社交平台上大方開箱自己位於內地、面積超過3,000呎的四房一廳超豪華新居。從她分享的影片中可以看到，新家裝潢奢華大氣、空間寬敞極具空間感，處處顯露其雄厚的經濟實力。

楊玉梅轉戰商界購置豪宅。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅自爆曾三度遭遇潛規則

日前楊玉梅亦大方揭露自己早年曾三度險遭「潛規則」的黑暗遭遇。第一次，她接到陌生女子來電，暗示只要陪富豪吃飯就能輕鬆賺取名牌，甚至露骨要求她拿房卡到房間等候。楊玉梅當下憤而回絕並直接將對方封鎖。第二次，她獲邀前往北京拍劇，誰知對方的交換條件竟是要她充當製片的女友，她最終選擇斷然拒絕這次演出機會。第三次，則是一位熟識的電影圈大老闆假借聚餐名義約她，飯後對方竟趁機對她上下其手，不僅從背部撫摸、惡劣地彈她內衣帶，甚至順勢摸向臀部。極度驚恐的她隨即藉故跑去洗手間脫身。