楊玉梅喪父當日慘遭拍拖13年舊愛狠飛　陷抑鬱險輕生至今不婚不生

亞姐季軍楊玉梅多年來不婚不生，有人以為是她太挑剔，但她近日就拍片剖白自己慘痛的感情經歷，原來她曾被年長12年的舊愛傷害，不但不結婚，甚至在楊玉梅父親過世當天「狠飛」她，使她傷心欲絕，墮入情緒低谷達兩年，不但每天都失眠，更曾聽到有一把聲音在窗邊叫她：「跳下去！跳下去！」

亞姐季軍楊玉梅多年來不婚不生，有人以為是她太挑剔，但她近日就拍片剖白自己慘痛的感情經歷。（fb@楊玉梅）

痴心陪伴舊愛歷生死抗癌 拍拖13年遭拒婚拒生B

楊玉梅以「今年61歲的我終於有勇氣說出這一切」為題拍片，她分享了過往一段13年的戀愛經歷，直指這是埋藏心底十幾年的秘密，她說自己一直沒有逼對方結婚，直至拍拖8年，她已40多歲，開始思考是不是該考慮結婚，但對方說：「啊，不用了，我不喜歡小孩子，你就是我太太。」之後她又提到，對方身患癌症，必須盡快做手術，楊玉梅非常擔心，日日祈禱，希望男方能度過難關，直至在手術室外經過漫長的等待，聽到醫生親口說句：「他運氣好，你再遲一點點，弄破他的腸，他就完蛋了。」楊玉梅當場爆喊，感謝老天爺沒有奪走男友性命，她說：「雖然他不跟我結婚，但是我都要謝謝他活下來。」

楊玉梅分享了過往一段13年的戀愛經歷，直指這是埋藏心底十幾年的秘密，她說自己一直沒有逼對方結婚，直至拍拖8年，她已40多歲，開始思考是不是該考慮結婚，但對方說：「啊，不用了，我不喜歡小孩子，你就是我太太。」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

她又提到，對方身患癌症，必須盡快做手術，楊玉梅非常擔心，日日祈禱，希望男方能度過難關，最終他大難不死，楊玉梅當場爆喊，感謝老天爺沒有奪走男友性命，她說：「雖然他不跟我結婚，但是我都要謝謝他活下來。」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

男方大難不死竟性情大變 生日被要求各過各生活

然而，在這次大難不死的經歷後，二人關係竟沒有變得更緊密，相反地男方像變了另一個人。楊玉梅說：「他經常出去玩，每天都是這樣的。有一天我問他：『我做錯什麼事情，你這樣對我？』他說：『沒有，你很好，你是一個不貪錢、把家庭弄得很好的人。』我最記得一件事情，當天我生日，他跟我訂個餐廳吃飯，他就跟我講這個事情：『你不用管我，你有你的生活，我有我的生活。』我問他：『你這樣說，是不是就是我們要分手了？』他說：『不是，我不想跟你分手，因為你是最好的。』我以為他出去玩玩，很快的，他就會改變。又過了三年，都是這樣，他還是沒有改變。又過了三年。」

然而，在這次大難不死的經歷後，二人關係竟沒有變得更緊密，相反地男方像變了另一個人。楊玉梅說：「他經常出去玩，每天都是這樣的。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅：「我最記得一件事情，當天我生日，他跟我訂個餐廳吃飯，他就跟我講這個事情：『你不用管我，你有你的生活，我有我的生活。』我問他：『你這樣說，是不是就是我們要分手了？』他說：『不是，我不想跟你分手，因為你是最好的。』」她等了三年對方都沒變好。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

喪父之日慘遇絕情分手 雙重打擊崩潰以淚洗面

低處未算低，楊玉梅透露對方竟在一個最壞的時間點跟她分手，就是她喪父之日：「爸爸去世的那天，他跟我提了分手。爸爸去世的那天，他跟我說：『你走吧。』我說我爸爸走了，你可不可以給一點時間我，弄好我爸爸的事情，我們再來聊這個事情，可以嗎？我們分手之後，我每天眼淚就是不停地流下來。我跪下來，我問天：『老天爺，我現在應該怎麼做？』」楊玉梅形容分手後的兩年間，她每天都失眠及以淚洗面、每天都撐得很辛苦，但生活還是要過，於是她選擇重新開始工作。

低處未算低，楊玉梅透露對方竟在一個最壞的時間點跟她分手，就是她喪父之日。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅說：「爸爸去世的那天，他跟我提了分手。爸爸去世的那天，他跟我說：『你走吧。』我說我爸爸走了，你可不可以給一點時間我，弄好我爸爸的事情，我們再來聊這個事情，可以嗎？」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅形容分手後的兩年間，她每天都失眠及以淚洗面，又問老天爺該怎辦。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

年屆半百復出遭嘲老兼無用 曾聽見有聲音叫「跳下去」

她指在50歲左右復出是十分徬徨，也聽到很多難聽的說話，例如：「那麼老了還出來，沒人要你了！你不要幹了，回家吧！」她非常失落，反問：「我又沒做賊，我又沒打劫，我沒做什麼傷天害理的事，我只是出來工作，親手自己賺錢養自己，為什麼要這樣對我？聽到好難聽的聲音，所以我這段時間的情緒更不好，我只能偷偷在家裡哭。打開窗，好像有人站我旁邊，叫我『跳下去！跳下去！』沒人喜歡你嘛，你就是個廢物。我不想被家裡人看到，我怕他們擔心。」楊玉梅說那時後哭完就睡，睡醒又工作，「什麼工作都做，哪怕很辛苦，錢很少的。只要有機會，就做最好的。開始逐漸有了改善，吃藥以後，慢慢慢慢覺得好一點，可以睡覺，可以吃點東西。原來睡得著覺，是人生的一種福氣。」她認為一句簡單的話就能影響別人一生，可以是幫助，也可以令對方崩潰，但都必須好好愛自己，最後她結語：「我自己辛苦點賺錢，去自己過開心的日子。每一個人都會遇到不開心的事，都要堅強去衝破難關走這條路。加油！」

她指在50歲左右復出是十分徬徨，也聽到很多難聽的說話，例如：「那麼老了還出來，沒人要你了！你不要幹了，回家吧！」（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅：「聽到好難聽的聲音，所以我這段時間的情緒更不好，我只能偷偷在家裡哭。打開窗，好像有人站我旁邊，叫我『跳下去！跳下去！』」（小紅書@楊玉梅Strawberry）