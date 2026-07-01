楊冪痛失番位引爆官方後援會罵戰　引發新規變相「歧視女星」質疑

內地廣電局為了根治近年演藝圈層出不窮的「番位之爭」（演員排位糾紛），近日頒布全新規定，要求自7月10日起播出的劇集，所有演員署名必須使用真實姓名，並一律按照姓氏筆畫順序排列，不再依名氣高低排名。這項新政旨在平息粉絲間的排位罵戰，然而近日有大型影視平台率先執行此規則，卻因「一刀切」的排位結果引發多位當紅一線明星的後援會強烈不滿，紛紛開腔維權。

花旦楊冪在新劇中佔戲比例高，排名卻低於戲份及名氣遠遜於她的男主角。（微博@楊冪）

楊冪痛失首位官方後援會抗旨

其中，頂流花旦楊冪的新劇《江山大同》首當其衝。該劇本是以楊冪飾演的馮太后為核心展開的大女主劇，她更在劇中一人分飾兩角，戲份與重要性毋庸置疑。然而在新規定下，因姓氏筆畫排序，楊冪的名字被排在男主角劉學義之後。此舉隨即點燃粉絲怒火，其官方後援會發聲明「抗旨」，強烈要求劇組將楊冪列為唯一領銜主演，並要求後續宣傳優先發布其單人物料，否則將停止一切應援。同樣「受害」的還有唐嫣與黃景瑜，唐嫣在主演新劇《此刻的生活》中因筆畫原因直接被擠到第5位，屈居於古力娜扎、朱珠、張歆藝及俞飛鴻等配角之後。而佔了劇集《贏風》近九成戲份的男主角黃景瑜，排名也尷尬地掉到第4位。

新規引歧視女星質疑

面對上有政策，不少劇組也紛紛變通出招來「保番位」。網民發現，部分劇集採取「獨開一行領銜主演」的方式，每行只標註一位頂流演員以規避筆畫排序。但這種厚待目前多集中於頂流男星的大男主劇，如肖戰的《十日終焉》、龔俊的《鳳舞九天》及吳磊的《劍來》。女演員中僅有鞠婧禕的《萬花世界》享有此待遇，令不少網民調侃新規定是否變相只針對及邊緣化女演員。

獨開一行領銜主演的方式，目前多集中於頂流男星的大男主劇。（微博＠肖戰工作室）

張凌赫成毅本名曝光成新焦點

此外，新政強制讓藝人的身份證真名曝光，意外在網上掀起熱烈討論與誤會。剛奪得白玉蘭視后的楊紫便無辜中槍，被部分網民質疑為何不改回原名「楊旎奧」，粉絲隨即代為澄清她早在小學時已透過正規手續將身份證及所有證件姓名正式改為楊紫。台灣女星張鈞甯亦在社交網解釋，自己的「甯」與古字「寗」純屬系統打不出來的通用異體字，並不存在藝名與真名的區別。與此同時，也有不少明星的本名被讚驚艷，如張凌赫的本名「張家瑋」被指充滿鄰家弟弟的親切感，而成毅的本名「傅詩淇」與白鹿的本名「白夢妍」則被網民大讚充滿文藝氣息，彷彿言情小說男女主角的名字，意外為這場嚴肅的政策風波增添了趣味話題。