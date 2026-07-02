虞書欣新劇《念相思》獲奢華開機應援　遭網民狠批：缺的是好作品

內地女星虞書欣近日為新劇《念相思》（又名《長生骨》）在橫店開工，劇中她飾演「千年蚌精」何盼，古裝扮相一亮相即引來大批粉絲蜂擁而至。虞書欣向來被戲稱每日返工如行時裝騷，將橫店片場外圍當成個人伸展台，「橫店時裝周」之名不脛而走。今次新劇開機，現場更聚滿數以千計粉絲，場面極其墟冚。



虞書欣在《長生骨》中「千年蚌精」何盼。（Weibo@虞書欣Esther）

百萬真金白銀打造奢華應援

據悉，今次影迷們砸下百萬真金白銀去打造開機應援。在交通動線上，粉絲強勢包下由義烏高鐵站至明清宮站的整條輕軌線路，實現全站大屏幕鋪天蓋地覆蓋，車廂內外更換上震撼的定制「痛車」應援；而現場不僅築起超豪華花牆，並搭配巨幅海報全力造勢，片場周圍的街道更佈滿了浩瀚的注水旗海。有粉絲特別拍下一鏡到底長達1分20秒的片段，剛好將這漫天旗海與奢華應援排面全數捕捉入鏡，視覺效果極具衝擊力。

虞書欣的應援大巴。（網上圖片）

布滿注水旗。（網上圖片）

重金堆砌排面引發鋪張浪費非議

然而，這場史無前例的巨額應援在網絡上點燃了激烈爭議。不少聲音批評這種重金堆砌排面的做法純屬鋪張浪費，甚至因封街而嚴重影響附近居民出入，令片場淪為展示財力的舞台。大眾對此犀利直言：「光有排面沒用，重要的是要有好作品」、「重金堆砌排面，不如沉澱作品更有意義」、「明星不缺這點排面，缺的是好作品」。不過，亦有擁護者平反，認為資金全屬個人自掏腰包，並形容這是演員與影迷之間的「雙向奔赴」。

虞書欣。（Weibo@虞書欣Esther）

大屏幕鋪天蓋地覆蓋。（Weibo@魚頭星星見面吧）

外界呼籲演藝圈應回歸沉澱作品

與此同時，廣電局近期正連環出招整頓娛樂圈生態，除了針對演員片酬與排名外，亦直接批評部分演員在片場「用房車講排場」。對此外界普遍認為，相比起演員出於長工時實際需要的房車文化，橫店這種日益失控、奢華鋪張的應援亂象，才真正觸及了行業整頓的監管紅線，紛紛呼籲演藝圈應回歸沉澱作品的核心意義。