憑為王思聰未婚生女爆紅　前偶像黃一鳴涉網暴素人　突遭全網封殺

中國內地百萬網紅黃一鳴賬號日前被發現遭到封禁。她的主賬號「鳴鳴醬」和女兒的賬號「閃閃醬」，雙雙顯示「該用戶被禁止關注」。賬號主頁作品欄干乾淨淨，上面顯示「還沒有作品」，也就是說她之前幾百條視頻、累計幾千萬的點贊，被抹得一乾二淨。



網民說，她靠婚外給富二代王思聰生孩子走紅，本來就畸形，後面又靠孩子炒作，手握兩個流量號，靠人設吸粉百萬當網紅媽媽，如今賬號清零，作品全刪，導火索可能就是她那場鬧得全網譁然的「遛狗不牽繩」風波。

黃一鳴（微博圖片）

前段時間在安徽省安慶市街頭，黃一鳴帶着自家的狗出門，全程沒牽牽引繩，狗徑直跑到路人身邊，蹭到了一名女生。女生的男友出於保護女友的本能，抬腳把狗給踢開了。一般養犬人知道自己理虧，第一反應都是趕緊道歉，可黃一鳴當場衝上去跟對方說：

你知道我是百萬網紅嗎？我現在就把你發到網上！

從現場路人拍的視頻中，可見大街上人來人往，她指着對方不依不饒，連民警到場都壓不住她的火氣，當着執法人員的面照樣大聲嚷嚷，態度囂張。全程她半句沒提自己不牽繩的錯誤，只有喊：

你踢了我的狗，你必須付出代價。

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吵完架煽動粉絲網暴素人

街頭吵完架，她轉頭就把路人的正面視頻、清晰照片發到自己的粉絲群和賬號評論區，還配文「所有安慶人認清這個女的的醜陋面孔」，擺明煽動自己的粉絲去網暴素人，想用輿論逼對方低頭。同時，她一邊刪評論，捂上所有說她不對的聲音，一邊賣慘博同情，把自己塑造成「被欺負的養狗人」，把違規在先的事實撇得一乾二淨。還覺得，自己有100多萬粉絲撐腰，有話語權，隨便一句話就能讓一個普通人承受網暴，自己永遠站在「有理」的一邊。

關注過她的人都知道，黃一鳴一直走的是「柔弱單親媽媽」路線，一路走來爭議不斷。

25歲的她畢業於四川電影電視學院播音主持系，2020年參加愛奇藝選秀綜藝《青春有你2》，期間因校園欺凌爭議導致淘汰。2022年離開經紀公司轉向自媒體領域，同年於大四實習期懷孕。2023年6月宣佈未婚生育女兒「閃閃」。

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指認女兒生父索要撫養費

她於2024年公開指認萬達集團董事長王健林的獨子王思聰為孩子生父，曬出索要撫養費被拒的聊天紀錄，並透露王思聰之前不知道她懷孕。同年8月她疑似搬進王思聰豪宅，並稱王思聰拒絕探望孩子以及支付撫養費，並喊話：

你不給撫養費，我就用你的流量賺錢。

同年因女兒接廣告被舉報違反廣告法，並捲入多起合同糾紛訴訟。後來有傳雙方達到和解，黃一鳴獲得一年破千萬人民幣的撫養費。

2025年她自曝花費10萬元人民幣整容，並因過度曝光孩子挨批。當女兒疑似遭遇保姆虐待後，她讓母親帶女兒回安徽老家，並將孩子戶口登記在母親名下。11月公開新戀情，12月透露已分手。

她一路自稱王思聰前女友，頂着「私生子母親」的名頭進入大眾視野，在視頻裏温温柔柔，講自己獨自帶女兒有多不容易，靠共情、賣慘圈了130多萬粉絲。女兒的賬號「閃閃醬」也攢下了近50萬粉絲。

光速變臉可惜眼淚流晚了

直播間裏她細聲細氣，一副被生活磨平稜角的軟妹子模樣，讓不少粉絲心疼她、支持她。結果到了現實裏，對着素人張口就拿網紅身份壓人，轉頭就引導粉絲網暴受害者，囂張跋扈得像換了個人。

黃一鳴發視頻道歉。（微博圖片）

網民說，說白了，柔弱從來不是她的本性，只是她用來圈粉賺錢的人設——就像過去她曾脱口說出「跟王思聰在一起就是圖他的錢」這樣的話；粉絲也不是她真心對待的支持者，只是她拿來欺負人的武器。隨着風波越鬧越大，全網都在聲討她。眼看輿論徹底壓不住，她又光速換了副面孔，拍了條哭泣的道歉視頻。視頻裏她紅着眼睛、掛着淚珠，聲音軟乎乎地說「非常抱歉我佔用了大家的公共資源」，姿態放得特別低。

可惜這眼淚流得太晚了。3700多萬獲贊隨着所有作品清空，全部消失。兩個辛辛苦苦運營起來的流量號，一夜之間打了水漂。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】