李小璐出軌身敗名裂淪無戲可拍　自嘲「戀愛腦」　公開喊話求工作

內地女星李小璐於1998年憑藉電影《天浴》，年僅17歲便奪得金馬影后，演藝事業如日中天。未料，2017年她被爆出婚外情風波，導致形象重創、身敗名裂。



沉寂多年後，近期她罕見大方分享個人近況，面容難掩失落，坦言自己正遭遇長期的低谷，甚至直呼「真的完全沒戲拍」，公開表達希望能獲得合理的工作機會，引發外界高度關注。

李小璐（微博@李小璐Super璐）

昔年少成名被挑劇本！李小璐自嘲「戀愛腦」悔不當初

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李小璐回憶，自己年輕時在演藝圈的道路走得太過順遂，隨後戲約不斷，幾乎都是自己主動挑選中意的劇本。她感性表示，現在回頭看，那時候如果能踏踏實實拍戲就好，偏偏自己當時是個徹底的「戀愛腦」，盲目認為女人只要擁有愛情，就比有錢、有事業或比全世界都重要。她苦笑透露，當年的經紀人曾氣憤地對她說：「妳簡直是我見過最不愛賺錢、最戀愛腦的女人！」但當時處於巔峰的她根本聽不進去。如今回歸現實想要工作，卻面臨沒有任何商演、電視劇或電影邀約找上門的窘境，讓她無奈直呼「自己真的太背了」。

面對長年無戲可拍的現實，李小璐坦言已經逐漸失去自信，甚至不敢再仰望那個曾帶給她萬丈光芒的演藝圈。她自認在低谷待得太久，如今在路上遇到當年的演藝圈好友，都會感到不好意思而刻意閃躲。

李小璐感性表示，自己過去剩下的光芒，目前只能用來照亮女兒，並在無數個失眠的黑暗夜晚中溫暖自己。面對未來，她公開喊話，期盼在人生的下半場，能夠有合理的工作機會找上門，讓她能重新回歸職場。從最年輕的金馬影后到如今大嘆沒人找，起伏跌宕的演藝人生也令不少影迷噓唏不已。

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