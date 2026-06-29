白玉蘭獎2026｜楊紫擊敗孫儷楊冪封視后　《藏海傳》肖戰視帝夢碎

上海電視節白玉蘭獎6月26日晚上頒發，楊紫連續第三年入圍白玉蘭獎最佳女主角，這回終於以《生命樹》殺退孫儷、楊冪、任素汐及吳越等強硬對手，成功抱回獎座。她也成為第一位拿下視后大獎的「90花」女星。



賽前呼聲甚高的於和偉則不負眾望打敗憑《藏海傳》首度入圍的肖戰，以及胡歌、郭京飛、白宇等實力派，以電視劇《沉默的榮耀》二度奪下白玉蘭視帝。

於和偉獲得白玉蘭獎視帝（微博@於和偉）

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盛裝出席頒獎典禮的楊紫，本屆強碰孫儷、任素汐和吳越等實力派，又和楊冪同屬流量女星，因此賽果備受矚目。她曾以《歡樂頌》入圍最佳女配，近三年分別以《長相思》《國色芳華》及《生命樹》，三度入圍最佳女主角。

兩次都是古裝劇，角色突破性不夠，因此都陪榜。她這回在《生命樹》演出青海高原巡山女警，與盜獵者搏命戰鬥，守護高原生態，從20歲演到40歲，終於以反璞歸真的演出圓夢。

孫儷和楊冪年初才和於和偉及郭京飛，分別在央視第四屆中國電視劇年度盛典，獲選為央視年度女演員和男演員，但白玉蘭獎歷史更悠久，光環也更大。

楊紫上台領最佳女主角獎，情緒激動，哭到一把鼻涕一把眼淚，主持人提到她為了角色「減重15斤（7.5KG）」，正處於情緒崩潰邊緣的她竟然立刻湊近麥克風，帶着哭腔急忙澄清：「減重15KG是謠言，我沒有！」突如其來的詼諧舉動瞬間逗笑全場。

楊紫成為白玉蘭獎視后（微博@楊紫）

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另一方面，楊紫和肖戰2019年合作《餘生，請多指教》成為經典CP，之後兩人各自發展努力，楊紫連四年入圍白玉蘭獎，肖戰則是憑着《藏海傳》入圍最佳男主角獎，打破古裝劇13年沒人入圍男主角獎的魔咒，也是首位入圍該獎項的「90後」演員。

兩人的互動這次也備受關注。最大亮點是肖戰聽到楊紫獲獎真情流露，在台下驕傲用力地為她鼓掌；楊紫訴說感言時，在場邊移動的肖戰，回台凝望楊紫。最終典禮結束前，入圍者上台相聚，肖戰也對楊紫豎起大拇指，接着開心擊掌。網民看到這些小細節都嗑暈了，形容「餘生夫婦」相隔七年終於頂峰重逢，大讚是雙向奔赴的友情。

上海白玉蘭獎其他主要得獎名單：

最佳中國電視劇：《太平年》

評委會大獎：《沉默的榮耀》

最佳導演：李雪《生命樹》

最佳男配角：董勇 《太平年》

最佳女配角：遲蓬 《生萬物》

最佳編劇（原創）：董哲《太平年》

最佳編劇（改編）：王賀《生萬物》

最佳綜藝節目：《喜人奇妙夜第二季》《中華考工記》



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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】