五索峇里島食物中毒「塊面凹晒」　遭侍應狂踩：人好老，皮膚勁差

「五索」鍾睿心（Rachel）於今年5月高調慶祝36歲生日，當時她撇低四個仔女，同相戀超過10年的已婚富豪馬清鏗遠赴不丹享受甜蜜嘅二人世界，羨煞旁人。回港後，她馬不停蹄繼續開工，飛到峇里為自己旗下公司產品拍攝宣傳照。誰知五索不單止在當地搞到食物中毒「面凹晒」，還在餐廳遭被侍應認出，更背後在廁所狂踩五索皮膚勁差，好老。

五索日前飛峇里島為拍產品圖。（IG@5kidsokma）

紅色水著派福利 轉頭食物中毒面凹

剛抵達峇里時，五索狀態大勇，心情靚到爆的她在社交平台率先大派福利。她換上一套鮮紅色的火辣一件頭泳衣，毫不吝嗇地大騷凹凸有致的魔鬼身材，更幽默地撩網民，問大家想要「哈密瓜、抹茶」定是要她自己，惹火畫面令網民大呼養眼。

點知好景不常，五索日前在IG Story向粉絲吐苦水，自爆今次峇里之行慘遭滑鐵盧。她無奈表示，現在正處於「瘋狂急救中」，因為峇里的烈日令她足足曬黑了五度，雀斑全面大暴走，加上食物中毒狂嘔，搞到成塊面凹晒，直言這次是一次非常難忘的恐怖Trip。

五索難掩倦容瘋狂急救。（IG@5kidsokma）

餐廳廁所驚遇狗血劇情 遭侍應集體背後踩

除了身體受罪，五索更加在當地一間餐廳遇上極度破壞心情的「衰嘢」。她拍片透露，當日的餐廳開頭被侍應認出，對方表現雀躍，她自己都覺得好開心。誰知轉個頭她去洗手間，在廁格裏面竟然親耳聽到一個比電視劇更令人無語的情節：「一開頭都好開心嘅，點知轉個頭我去廁所呢，喺廁格度，聽到她哋成班（侍應）喺度話：『真人一啲都唔靚喎，皮膚勁差囉，好老囉。』」面對這種當面恭維、背後放毒箭的無禮對待，五索坦言當時內心確實有「一秒鐘不開心」，畢竟無端端被人惡意批評外貌，對任何女仔來說都幾難受。不過，心理質素極強的她好快就調整好心態，還隔空霸氣反擊，表示自己懶理班無聊人的口舌之快。