唱作才子Tr33背景起底　獲張敬軒呂爵安力撐Spotify破千萬收聽

MIRROR成員Edan（呂爵安）向來熱愛發掘不同界別的音樂才子，近日他在社交平台（IG）上載了一段與年輕唱作歌手Tr33（沈澍琛）的合唱影片，二人戴著耳機深情對唱歌曲《有線耳機》，二人優美的歌聲隨即引起大批網民與樂迷的熱烈關注！

Edan（呂爵安）與年輕唱作歌手Tr33（沈澍琛）合唱歌曲《有線耳機》。（IG@tr33ue）

Edan自爆「大膽DM」主動邀歌

Edan隨後在IG限時動態中大方分享這次合作的契機，直言自己早就被對方的音樂才華深深吸引：「超喜歡@tr33ue的歌！很久之前就喜歡一首歌叫做《你知道你比晚霞好看嗎》，後來才知道原來寫歌的其中一位是香港人！之後便慢慢留意Tree的作品。最近他出了一首《有線耳機》，也是十分喜歡！後來才知道原來他也有跟Edward（陳浩然）合作，於是便大膽DM他向他邀歌！十分有才又可愛的小朋友，期待我們未來的合作。」

Edan大讚Tr33。（IG@Edan Lui 呂爵安）

面對「前輩天團成員」的主動青睞，Tr33亦顯得受寵若驚，感性回覆道：「音樂是真的很奇妙，我也真的非常謝謝......在茫茫的音樂大海中居然會被你發現到。Nice to meet you Edan！And Thank you so muchhhh.」

面對「前輩」呂爵安的主動青睞，Tr33亦顯得受寵若驚。（IG@tr33ue）

Tr33的IG發文亦顯得十分驚喜。（IG@tr33ue）

街頭Busking到千萬點擊！22歲唱作才子Tr33背景超強

這位能讓Edan親自「抄牌」邀歌的年輕人到底是什麼來頭？這位被Edan點名力讚的「小朋友」Tr33（本名沈澍琛），出生於2003年，年僅22歲卻早已在獨立音樂界闖出一片天。

Tr33本名沈澍琛，出生於2003年。（IG@tr33ue）

對音樂充滿熱誠的Tr33，自2020年起便在街頭進行Busking（街頭表演），累積了豐富的現場演唱實力。在獨立歌手時期，他憑藉原創歌曲《沉船仔》打開知名度，真摯的情感與動人旋律令歌曲在YouTube斬獲超過160萬點看次數，其才華更曾獲得樂壇天王張敬軒在台上公開點名讚賞。

Tr33的原創歌曲《沉船仔》在YouTube斬獲超過160萬點看次數。（YouTube截圖）

Tr33的另一首大熱神曲《你知道你比晚霞好看嗎》更在Spotify上累積了超千萬的驚人收聽率，熱度甚至紅到台灣，引起了台灣人氣歌手陳華的注意。

Tr33在Spotify上累積了超千萬的收聽量。（Spotify截圖）

Tr33曾獲得獲得樂壇天王張敬軒的點名讚賞。（IG@tr33ue）

Tr33今年舉辦首個音樂見面會

Tr33於2025年正式簽約「星映娛樂文化」並推出黑膠迷你專輯，並在今年（2026年）年初於中環海濱AIA嘉年華成功舉辦了首個個人音樂見面會，吸引大批被稱為「小樹熊」的樂迷到場支持。這次得到Edan的親自加持與邀歌，相信兩位音樂才子未來的正式合作，定能為香港樂壇擦出不一樣的火花！