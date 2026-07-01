港姐2026｜三大師姐親授選美秘笈　黃嘉雯獨家傳授三大奪冠貼士

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗早前從香港出發前往湖南衡陽進行為期一星期外景拍攝，已於近日順利完成所有拍攝行程返港。三位師姐黃嘉雯（Carmaney）、馮盈盈（盈盈）及陳懿德（德德）不但與師妹們同行，更建立了深厚感情，特意為各自帶領的組別送上禮物，並分享選美寶貴心得，為師妹們加油打氣。

12位候選佳麗近日順利完成所有拍攝行程返港。（公關提供）

2026香港小姐12位候選佳麗名單

12位候選佳麗分別是：1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris）。

大家已經變成好朋友。（公關提供）

陳懿德送「元氣三寶」提醒大家保平安

港姐外景拍攝行程緊密，德德師姐就為其帶領的Team A四位成員：1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）及12號湯家琳（Caris），每人送上一袋「德德袋」，內含三大法寶「維他命C」、「去水腫茶」及「黑朱古力」，叮囑師妹們千萬不能生病：「維他命C真係要飲，去水腫茶每朝起身飲，上鏡比較靚，食朱古力令你哋更有精力。」提醒大家要保持健康元氣。

德德同師妹們已建立深厚感情。（公關提供）

馮盈盈為師妹們貼心送上「電蚊拍」

盈盈師姐帶領的Team B四位成員：3號李澄晴（Chorie）、5號魏欣（Etherine）、9號周芳姿（Gracia）及10號陳梓穎（Cecilia）。盈盈得知外景行程會去郊外地方取景拍攝，恐防師妹們被蚊叮蟲咬導致皮膚敏感，故為師妹們送上別出心裁禮物「電蚊拍」，更即場委任5號Etherine與10號Cecilia擔任「鮮血騎士」及「血液守護者」，負責保護團隊免受蚊蟲滋擾：「保護我哋皮膚健康，一隻蚊都唔可以咬我哋組女仔。」讓師妹們感受到團隊合作的重要性。

盈盈同師妹們笑得開心，畫面吸睛。（公關提供）

黃嘉雯化身「心靈導師」為師妹解答困擾

至於Carmaney師姐帶領Team C四位成員為：4號譚雅文（Tiffany）、6號盧蔚晴（Jasmine）、8號鄧匡閔（Ada）及11號顏懿菲（Agnes）。精心挑選為師妹們送上有美好寓意的傳統掛件，Carmaney希望師妹們日後見到掛件就會想起這一段珍貴旅程。

Carmaney為Team C組別送上靚靚掛件。（公關提供）

暖心十足的Carmaney還化身「心靈導師」，逐一為師妹們解答舞台困擾。提醒師妹：「袋定你覺得開心畫面，行Catwalk時諗返起就會好自然咁笑出嚟」、「多啲望住鏡頭同自己說話練習」、「講多啲嘢令評判對你加深印象」，分享的貼士實用又充滿個人經驗，師妹們絕對獲益良多。