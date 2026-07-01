斷腳裸辭都要夾Band　NowhereBoys夥Tiger殺入校園爆追夢血淚史

由文化藝術生活平台【電笠】舉辦的《人人和音 School Tour》，透過不同音樂及專業單位的分享及交流，為正面對學業與前途壓力的同學減減壓。活動已經來到第四季，今年選用「夢想中的另一個我」為題，讓同學們看見生命更多可能性。第三彈分別有邱傲然（Tiger）、 Nohwere Boys、范卓賢（Jacky）、林暐竣及男團 ZPOT，走訪禮賢會彭學高紀念中學及聖士提反書院，與同學共渡愉快的下午。

《人人和音 School Tour》走入禮賢會彭學高紀念中學及聖士提反書院，與同學共渡愉快的下午。（官方提供圖片）

邱傲然感激隊友陪伴

Tiger於台上自爆兒時「冇乜夢想」，只是順應自己的內心行動：「慢慢就會搵到自己鍾意嘅嘢，咁多年走過來，其實都有好多困難，有好想放棄嘅Moment，但係我覺得最幸福、最幸運嘅係，我身邊有一班陪住我去行嘅兄弟、同事，MIRROR，仲有我嘅音樂夥伴天衡，佢哋畀咗好多力量、陪伴同時間我。」他認為只要仍然會擔心未來，便證明對自己仍然有期望，因此會繼續努力：「我覺得愈難愈有意義，嚟緊大家都會考車牌，大家不妨去考個棍波牌，因為你完成到個挑戰你會更有成功感。」

Tiger十分感激隊友陪伴。（官方提供圖片）

對於演藝路上，難免有反對聲音甚至被潑冷水的時候，Tiger認為只要有足夠熱愛，無論外界有何批評，仍然清楚自己的方向就可以：「同學可能會擔心夢想搵唔到食？唔使擔心㗎，因為好多時夢想真係搵唔到食，但係你有呢個擔心証明你已經有夢想啦！夢想唔使好偉大，可以只係整一個好靚嘅花樽、一隻好靚嘅杯，最緊要自己開心。」他表示最懷念讀書時期與同學講笑、打波，又直言「最唔鍾意上堂」，現時仍間中與中學同學聚會，更會一齊去旅行。

Tiger笑謂夢想搵唔到食。（官方提供圖片）

范卓賢學習「強者從不抱怨環境」培養大心臟

同場的Jacky分享自己面對失敗的心得，坦言每次上台唱歌都很可能有不同的挑戰與小插曲：「以前嘅我都會想喺更完美嘅環境，但係我好鍾意一句說話，強者從不抱怨環境！就算未係強者，都要令自己覺得自己係強者，咁先會令自己愈來愈強。」首次擔任School Tour嘉賓的ZPOT特別興奮：「初初都有啲緊張，不過可以令同學開心就好滿足。」作為男團，人多自然意見多，他們分享團隊的妙法：「我哋每個人擅長嘅嘢都唔同，所以反而冇咩拗撬，大家都會跟最擅長嗰個人嘅意見去做，最難搞係『每日食咩』，就輪流一人揀一次囉。」ZPOT勸勉同學們，千萬別因外界認為不可能便放棄：「做好自己本份，努力就會有成果！當你有一個夢想喺腦入面，佢已經唔係夢想，而係一個目標，你哋仲好細個，唔使諗咁多以後嘅嘢，有夢想就去追，冇夢想就去搵啦！」

范卓賢學習「強者從不抱怨環境」培養大心臟。（官方提供圖片）

ZPOT勸勉同學們做好自己本份，努力就會有成果。（官方提供圖片）

Nowhere Boys主音Van立志做Band友全因跌斷腳

另一場School Tour上，Nowhere Boys主音Van提到未入行前，已任職建築師6年，期間與不同人夾Band，多次問自己可唔可能成為全職音樂人？他說：「當你將熱情變成工作，你呢世都唔使再做嘢，因為你每日都係玩緊，後來我跌斷咗腳要瞓床休息，每日望住個天花板喺度諗，決定好返之後返公司裸辭，跟住就做咗全職音樂人。」Nowhere Boys認為在追尋夢想的過程，自律很重要：「唔好介意擺時間入去，任何一種專業都係一種語言，要學習點去表達，要轉化為自己嘅嘢先得。」

Nowhere Boys認為在追尋夢想的過程，自律很重要。（官方提供圖片）

林暐竣毋忘初心懶理反對聲音

林暐竣（Regent）指很多夢想好像遙不可及，就如自己想做歌手：「就係咁先要一步步愈行愈近，可能屋企人覺得我你唱歌係咪玩玩吓？好似我咁，初頭日日去唔同餐廳唱歌，要堅持唱足咁多場，到覺得自己夠嗰陣，就邀請屋企人去睇，佢哋就覺得我唔係玩。鍾意做咩都無所謂，就算打機，而家都有電競，最緊要搵到自己喜歡嘅嘢。」

林暐竣鼓勵學生最緊要搵到自己喜歡嘅嘢。（官方提供圖片）

一眾歌手於台上分享過後，為師生們獻唱，又到台下自拍、握手，現場氣氛融洽又愉快，為正面對學業與前路壓力的同學們，注入滿滿的能量。