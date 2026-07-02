傅穎撰長文反擊網民冷諷　斥遭二次傷害：你若經我苦，未必有我善

昔日人氣組合Cookies成員傅寶誼（Theresa，前名傅穎）最近接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》的專訪，談及多年來的各種恩怨是非，隨即引來網民熱烈討論。面對部分網民的冷言冷語與質疑，傅穎日前在社交平台撰長文回應。



傅寶誼接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》的專訪。（截圖）

傅穎（現改名為傅寶誼）與羅仲謙（現改名為羅子溢）於2011年曾發展地下戀。這段關係以公開承認戀情後迅速分手收場，當時傅穎更指控男方一腳踏四船及對其施暴。（截圖）

澄清非主動重提舊事

傅穎在文中直言，自己並非刻意主動翻舊帳，坦言：「被問及舊事，與其支吾以對，我選擇坦蕩回應。」無奈卻常看到冷漠的聲音質疑「都過去十幾年了，為什麼還要一直拿出來說？」，她隨即反駁：「沒人意識到，從來不是我主動提起。」

傅穎直言自己並非刻意主動翻舊帳。（公關提供）

痛心遭網民碎片信息二次傷害

對於當年的傷害，傅穎強調時間只會沖淡旁觀者的記憶，但不會抹掉當事人刻在心底的傷痕，並表明立場：「可以原諒，但不可以忘記」。她更痛斥不少網民僅憑片段資訊便對她作出評判，對受害者造成極大打擊：「最殘忍的二次傷害，從來不是舊事本身。而是——所有人拿著碎片信息，審判完整受過傷的人。」直言這種網絡審判非常缺乏同理心。

傅穎樣貌愈見精緻。（小紅書圖片）

傅寶誼自爆冇拍拖超過10年。（公關提供）

反擊「未經他人苦，莫勸他人善」

傅穎坦言自己不喜歡虛偽，也不在乎旁人眼中的成功定義。面對曾參與排擠、欺凌，甚至霸凌的人，事後輕描淡寫地勸她放下，她反問外界是否知道「未經他人苦，莫勸他人善」的下一句是什麼，隨即霸氣留下金句：「你若經我苦，未必有我善。」

傅穎發長文反擊網民冷諷。（Threads@theresafu.bo）

傅穎發長文反擊網民冷諷。（Threads@theresafu.bo）