曾志偉拍新劇力挺內地小生成毅　《狩謊》班底強勁未播先火引矚目

曾志偉在卸下無綫總經理職務、經過一段時間的休整後，現在已展開全新事業，籌拍一部港風懸疑劇《狩謊》。這部劇集目前可謂「未拍先火」，身為監製的曾志偉對男主角成毅更是讚賞有加。



曾志偉展開全新事業，籌拍港風懸疑劇《狩謊》。（葉志明攝)

《狩謊》男主角成毅。（微博＠成毅工作室）

曾志偉金句護航男主角

日前，大批成毅的粉絲因偶像閉關一個半月未露面，集體湧入曾志偉的社交平台「求花絮」。曾志偉非但沒有嫌煩，反而主動出面為其擋掉不必要的曝光，全力護航男主角沉浸角色的狀態，盡顯前輩對新人的器重與偏愛。面對粉絲排山倒海的洗版要求，監製曾志偉展現超高EQ，大方回應：「靚仔多數都唔鍾意出風頭㗎」，用一句幽默金句力挺愛將。

曾志偉力挺內地小生成毅。（小紅書＠曾志偉）

成毅為劇集閉關特訓

能得到曾志偉如此力撐，全因成毅的敬業態度打動人心。他自5月中旬起便推掉所有公開活動，到港「隱身」籌備新戲。除了苦練粵語、隻身走訪警務人員及心理專家以深入角色，更堅持每日進行高強度體能與搏擊特訓，徹底放下流量身段，展現從偶像到實力派的蛻變。

成毅為劇集閉關特訓。（微博＠成毅工作室）

黃金班底加持新劇未播先火

《狩謊》目前僅憑概念海報，在優酷平台的預約量已強勢突破17萬，更率先斬獲第六屆新時代國際電視節「2026最具期待作品」獎。該劇由金像導演陸劍青執導，傳聞中還會有金像影后袁詠儀的加盟，令整個演員陣容堪比電影級豪華；目前粉絲已在尖沙咀、銅鑼灣鋪滿大螢幕應援，強強聯手引爆全網期待。

曾志偉開拍新劇《狩謊》未播先火。(葉志明攝)