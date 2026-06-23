曾志偉父女再有斬獲！1240萬沽荃灣寶雲匯3房連3車位　10年帳賺8%

豪宅市場接連錄得名人買賣。現任TVB顧問曾志偉，偕同女兒曾寶儀等人，新近以1,240萬元沽荃灣寶雲匯一伙高層三房連3個車位，持貨至今逾10年，是次轉手帳面僅賺約90萬元，升幅僅約8%。



是次成交單位為寶雲匯7座高層，實用面積約1,107平方呎，屬三房套間隔，在今年6月以合共1,240萬元連三個車位沽，呎價約11,201元。

荃灣寶雲匯。

TVB顧問曾志偉（左一），長女曾寶儀（左二）。（梁碧玲攝）

持貨逾10年 升值約8%

至於，原業主以「中太管理有限公司」名義，在2012年以1,080萬元連一個車位買入，再在2015年以70萬元增購兩個車位，即總入市成本約1,150萬元。至於該公司董事包括TVB顧問曾志偉、其女兒曾寶儀，以及李愛華。眾人持貨至今逾10年，是次轉手帳面獲利約90萬元，物業期內升值約8%。

父女投資往績亮麗 曾一鋪勁賺2780萬

翻查資料指，曾氏父女過往亦鍾情物業市場，亦屢錄大額獲利。兩人早於2002年以公司名義斥資420萬元購入何文田界限街舊樓，至2021年獲發展商以3,200萬元收購重建，持貨19年帳面獲利2,780萬元，物業升值6.6倍。

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