周潤發、曾志偉世紀同框　再聚首貼頭合影掀《精裝追女仔》回憶殺

香港影壇兩大重量級巨星「發哥」周潤發與曾志偉，自1980年代起便稱霸大銀幕，更曾攜手打造《精裝追女仔》、《公子多情》等多部風靡一時的經典喜劇。



儘管兩人近年在工作上鮮少交集，但日前一場私下聚會，卻意外促成了這對老拍檔的罕見合體，瞬間點燃影迷們的集體回憶。

林澄光分享與周潤發、曾志偉合影。（IG@林澄光）

更多周潤發、曾志偉照片：

+ 7

神級組合路過成焦點 「少年食神」曬世紀合照

這場驚喜相遇源於美食節目主持人「少年食神」林澄光（Michael Lam）的一場飯局。當天，電視台高層曾志偉設宴款待友人，同場的還包括執導過多部名作、同時也是周星馳經典電影中「黯然銷魂飯」原創者的名導馬楚成。

席間，作風一向親民的周潤發疑似偶然路過，隨即大方加入互動。拍照時，發哥更親自發揮他招牌的「神級自拍」功力，站在最前方掌鏡。只見他和曾志偉親密地「頭貼頭」面對鏡頭，兩人皆展露燦爛的露齒笑容，現場氣氛融洽且熱鬧。不過，在隨後林澄光分享的其他友人合照中，並未出現發哥的身影，證實他當時可能只是驚喜現身致意，並未全程留步用餐。

重溫經典情懷 年初曾同場卻無合照

林澄光事後興奮地在社群平台上傳合照，除了感謝曾志偉的款待，更特別向發哥的自拍技術致敬。他也在文中感性標記兩人的代表作，直呼這些陪伴自己成長的經典電影情節，彷彿隨著當晚的美酒佳餚再度活靈活現。

據港媒報導，這並非兩位巨星今年首度同台。早在今年初的香港藝能娛樂40周年暨特高娛樂20周年雙慶晚宴上，周潤發便受邀上台致詞，而曾志偉也是座上賓，可惜當時主辦方並未流出兩人的同框照片。

【延伸閱讀】周潤發現身銅鑼灣玩相機 被讚靚仔後神回覆粉絲仲簽埋名極親民（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

延伸閱讀：

「食神」如花中風半身癱瘓！左腦受損7年無法言語 坐輪椅罕露面

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】