周潤發與童星謝苗隔32年久別重逢激動哽咽　曾出錢助對方繼續學業

國際巨星周潤發（發哥）人緣極佳，無論去到哪都十分受歡迎，日前他就與昔日曾經合作的「天才童星」謝苗相隔32年久別重逢，謝苗見到發哥一刻驚喜得雙眼發光。謝苗現時已是內地武打紅星，他擔正男主角的電影《火遮眼》即將於香港上映，目前正進行一系列的宣傳活動。謝苗小時候曾與李連杰合演電影《給爸爸的信》，又與發哥演過電影《賭神2》，令不少影迷留下深刻印象。

圖片來源：《賭神2》劇照

久別重逢畫面溫馨

從電影《火遮眼》於抖音官方帳號發布的影片可見，當日周潤發與謝苗相逢的情景十分溫馨。周潤發甫見到謝苗，即難掩興奮激動之情，笑得十分燦爛，立即上前攤出雙手向住謝苗，給予對方一個大大的擁抱，又像慈父上身般輕撫並捏了捏謝苗的臉頰，可見他相當疼愛這位後輩。發哥對懷中的謝苗說：「我們是拍《賭神2》。」謝苗回應他說：「嗯，對」，發哥即說：「好久沒見你了」把謝苗緊緊擁抱住，說時甚至一度哽咽。兩人於1994年的電影《賭神2》中合作，當時的謝苗年僅10歲。謝苗憑藉《洪熙官之少林五祖》等電影已是紅極一時的功夫童星，相當厲害。而發哥為鼓勵謝苗要繼續讀書，曾親自到《給爸爸的信》的片場，拿出五千港元紅包資助其學業，極之有誠意。謝苗今次再見發哥亦有對發哥表達他深深的謝意。

謝苗見到發哥好驚喜。(抖音截圖)

發哥都好激動。(抖音截圖)

發哥擁抱謝苗。(抖音截圖)

發哥把謝苗抱緊緊。(抖音截圖)

兩人久別重逢。(抖音截圖)

發哥拍拍謝苗臉頰。(抖音截圖)