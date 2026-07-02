鍾欣潼公開獨門「三寶循環減肥法」　無痛瘦身重回顏值巔峰

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）近年身形經常成為外界焦點，更曾被網民指忽胖忽瘦。不過最近她每次現身都以絕佳狀態示人，成功減肥後不僅回復巔峰顏值，整個人更散發出自信光彩。日前，阿嬌大方地在小紅書上分享自己的減肥心得，公開了名為「三寶循環減肥法」的獨門秘訣，她聲稱靠這個方法成功在短時間內減掉10斤（5kg），最重要的是整個過程完全不需要捱餓，食材亦非常隨手可得，簡單易跟的步驟隨即引起大批網民熱烈討論。

阿嬌大方地在小紅書上分享自己的減肥心得，公開了名為「三寶循環減肥法」（小紅書@鍾欣潼）

三日飲食餐單大公開

這個減肥法以燕麥、紅薯（番薯）和茶葉蛋三種食物為核心，進行為期三天的飲食循環，好處是完全不用計算卡路里。

第一天為「燕麥日」，主要核心概念是清理腸道。早餐用熱水沖泡一碗純燕麥搭配小番茄補充膳食纖維，午餐和晚餐則以純燕麥配搭大量蔬菜及少量瘦肉或魚肉。由於燕麥是低GI（升糖指數）食物，能提供長時間的飽足感，能讓一整個上午都不易感到飢餓。

第二天則轉為「紅薯日」，旨在高鉀排鈉並消除水腫。阿嬌特別強調紅薯一定要用「蒸」的，絕對不要用烤的。早餐以蒸紅薯配無糖乳酪或黑咖啡，午餐加入雞胸肉或豆腐，晚餐則可配冬瓜或海帶等蔬菜湯加強排水效果。紅薯富含鉀質，吃完翌日臉部會明顯緊緻一圈，如果經期前後水腫嚴重，她更會連續吃兩天。

第三天則是「茶葉蛋日」，主要用作補充優質蛋白。阿嬌指出，減肥時若蛋白質攝取不足，很容易會導致皮膚鬆弛甚至鬆垮，因此這一天她會吃4至5顆茶葉蛋，但為了健康著想，蛋黃只會吃一半，並在早、午、晚餐分別配搭黑咖啡、牛肉及豆腐。

阿嬌表示，這個三日循環餐單執行起來非常靈活，既可以一直持續進行，也可以每週挑選三天執行，其餘日子則保持少油少鹽的正常飲食即可。這個方法讓她無需斷碳水化合物，就能健康輕鬆地瘦下來，成為不少網民爭相效法的懶人身形管理良方。