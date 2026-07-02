李克勤大仔李立仁變身型男　曾與姚焯菲傳溫馨拖手傳緋聞

現年58歲的樂壇天王李克勤，與1992年港姐冠軍盧淑儀結婚20年，育有大仔李立仁（Ryan）和細仔李力司（Rex），一家四口幸福美滿。細仔李力司在香港加拿大國際學校就讀，而今年19歲的李立仁去年畢業後遠赴美國留學，近日趁學校假期返港，在社交媒體分享多張近照，高調宣布「wo am in hk screamin baby im back」，旋即引起大眾關注。



早前為爸爸李克勤新歌《你的愛情回不來》拍攝MV做導演。（IG@ryanleecontent）

李克勤大仔李立仁（Ryan）。（IG@ryanleecontent）

舉手投足間散發濃濃「星味」

從李立仁分享的近照可見，他早已褪去昔日稚氣，五官輪廓深邃立體，身形挺拔，一頭微鬈髮絲配上白色T恤及牛仔外套，造型星味十足。俊朗眉眼與立體輪廓讓人不禁讚嘆他完美繼承家族基因，長相與神態皆愈見似足爸爸李克勤。有趣的是，他享受美食之際仍不忘以平板電腦緊貼足球賽事，盡得爸爸球迷本色，家中愛犬亦有在相片中登場，生活看來相當充實。

舉手投足間散發濃濃「星味」。（IG@ryanleecontent）

盡顯與爸爸李克勤同出一轍的球迷本色。（IG@ryanleecontent）

與姚焯菲隔空風趣互動

作為備受注目的「星二代」，李立仁的感情生活同樣被外界關注。早前他曾與《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）傳出緋聞，有指二人同在美國紐約大學留學，不時在社交媒體互動，更曾流出溫馨拖手影片。不過姚焯菲早前澄清二人只是「好閨密」，她表示李立仁是她在學校認識的第一個香港朋友，大家不時會傾訴心事，強調只是好朋友關係。近日李立仁返港帖文下，姚焯菲亦留言調侃「did your neighbours hear」，李立仁則風趣回覆「ha ha very funny」，足見二人老友鬼鬼，相處輕鬆自在。

此前二人拍溫馨拖手影片引緋聞。（IG@chantelyiu）