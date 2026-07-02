余香凝拍《慾望寄生》獲劇組驚喜慶生　首次挑戰反派獲袁詠儀激讚

7月5號生日的余香凝（Jennifer），近日剛忙完吳家偉導演執導的新片《慾望寄生》，日前貼心的劇組在監製伍健雄安排下送上驚喜，與同場演出的李佳芯、關嘉敏、何珮瑜等，突然在拍攝現場，送上生日蛋糕，為她提早慶生，令Jennifer大感驚喜。Jennifer笑言，她重演以來首次在正拍戲期間慶生。她坦言：「這次拍攝雖然只有短短十多天，但整個團隊非常熱血，大家在短時間內已打成一片，對於能收到這份充滿愛的驚喜，真的感到十分窩心。」

余香凝拍《慾望寄生》獲劇組驚喜慶生。（公關提供）

余香凝首次挑戰「變壞」角色大呼過癮

談到新作，Jennifer表示這是其演藝生涯中極具挑戰的一次嘗試。她透露，以往多飾演正義感強的角色，但今次卻迎來大突破，首度挑戰飾演一個「變壞了」的角色，連靚靚也感受到她壞透了。Jennifer演得過癮，且對電影寄予厚望：「這是一個非常有意義且具備挑戰性的角色，導演將題材處理得非常出色，角色之間的角力與轉變令人期待，希望能讓觀眾看到不一樣的余香凝。」

Jennifer特別提到這次合作的導演，相隔六年再度碰頭，她形容雙方在經歷了這幾年的成長後，合作默契更勝從前，大讚導演在處理同類型題材時駕輕就熟，合作過程非常愉快。

余香凝首次挑戰「變壞」角色大呼過癮。（公關提供）

余香凝大讚前輩與袁詠儀專業

此外，對於能與前輩袁詠儀（靚靚）同場飆戲，Jennifer更是感激萬分。她形容靚靚非常專業且照顧後輩，即使鏡頭並未拍攝對方，靚靚仍會堅持站在鏡頭後幫忙給予對白與對戲，讓她能更精準地投入情感。Jennifer感慨地表示：「在靚靚身上學習到很多演戲的熱誠，非常感謝監製伍健雄製造了這次合作機會。」

余香凝大讚前輩與袁詠儀專業。（公關提供）

余香凝生日計劃與家人共度時光

經歷了這次「Hard Core」且情緒消耗甚大的拍攝後，Jennifer打算在生日期間給自己放個短假，享受按摩舒展筋骨，並計畫與丈夫享受美食，以及與家人共度溫馨時光。談及生日願望，她平常心的說：「希望身體健康，保持體力去迎接更多想嘗試的電影題材，或者再挑戰舞台劇。最重要是大家都平安快樂。」