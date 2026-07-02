網紅模特Nara Smith剛生完小孩　崩潰發聲2歲女患癌：已心力交瘁

美國知名模特、人氣網紅娜拉（Nara Smith）近期自拍影片透露，她和模特兒丈夫拉奇布魯（Lucky Blue Smith）所生的2歲女兒露（Whimsy Lou）確診癌症的消息。



娜拉表示，自己目前一邊要顧身體、照料剛出生的老么（家中排行最小的孩子），還要頻繁帶露到醫院做化療，已經分身乏術到有點崩潰。

Nara Smith近期自拍影片透露，她和丈夫Lucky Blue Smith所生的2歲女兒Whimsy Lou確診癌症。（IG＠naraaziza）

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孕期驚覺幼女罹癌 Nara Smith無奈發聲

真的沒有任何輕鬆的方式可以說出這件事。

綜合《鏡報（The Mirror）》等外媒報導，娜拉日前透過影片證實，2歲女兒露於去（2025）年底確診癌症。

娜拉表示，當時露出現了一些「可疑的狀況」，綜合醫生看到報告當下的異常反應，讓她直覺女兒可能得了癌症，而最終收到的報告也證實她的想法沒有錯。醫生則提醒，露必須立刻開始接受化療。

「真的非常艱難」，娜拉坦言，或許會有粉絲發現這段時間她比較沒空更新社群，就是因為要帶露回診，除此之外娜拉透露，自己才剛生完小孩，身體還在恢復當中，還要照顧家裡的其他子女、同時必須兼顧工作，已經讓她有點心力交瘁。

不過娜拉也表示，自己在家裡、醫院的這段時間，翻看了很多資料，也跟不少家長交流，已經大大減輕了孤獨感，如今公開露的病情，也是希望能讓更多面臨同樣處境的家庭獲得力量。

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