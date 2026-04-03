2AM趙權消失多年現身爆內幕　父母都患癌難兼顧　累到錄節目昏倒

韓國團體2AM以美聲著稱，過去在綜藝節目上也頗為活躍，趙權跟孫佳人一起上《我們結婚了》，更是許多韓流粉絲的回憶。



這幾年較少看到趙權活躍在螢光幕前，他這幾天上節目就透露原來是因為雙親都罹患癌症，讓趙權不得不中斷演藝圈活動，聽了也相當令人鼻酸。

2AM趙權近日上節目透露，原來是因為雙親都罹患癌症，讓趙權不得不中斷演藝圈活動。（YONHAP NEWS）

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相隔十五年見前輩 吐露內心雙親都罹癌

趙權昨1日上《順風婦產科》資深演員鮮于龍女的網路節目，鮮于龍女造訪了趙權的家，「我們相隔15年見面，看到權兒過得好我很開心。但瞭解他的內心後才知道，這段期間權兒經歷了很多辛苦的事。希望權兒一定要幸福健康。」還順便幫趙權的新歌宣傳。

趙權也開口提到自己雙親的近況，父母親都已經年屆70歲，「我媽是1957年生，我是獨生子，但在我當兵的時候，媽媽罹患惡性黑色素瘤、皮膚癌，所以（部分腳跟）被截肢。我爸是1954年生，去年做了4次手術，是直腸癌。因為這件事我沒辦法好好（在演藝圈）活動，因為我是獨生子，讓媽媽一個人照顧病人會太累，所以只要我有時間，我就會來回奔波照料。」

聽到這邊鮮于龍女不禁心疼，要趙權好好照顧自己，趙權也表示：

我也很努力在管理健康。其實我有點低血壓，血糖也很低，而且我會一路從後腦開始流冷汗，流到像是淋浴過一樣。其實之前上MBC《改變世界的問答》時，也常常在休息室突然昏倒。

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