抗癌網紅「雨鑫媽媽」離世　照顧罕病女十二載　生前發文求活下去

生命鬥士謝幕，留下令人動容的母愛傳奇！



大陸大連知名網紅「雨鑫媽媽」（本名張先叢）驚傳不敵病魔，於4月1日下午撒手人寰，享年40歲。她的丈夫田春曉透過訃聞沉痛證實，妻子在與癌症抗爭的4年裡，始終堅定、自信地將溫暖傳遞給身邊的人，如今已「去到了她想去的地方」，消息一出令超過10萬名粉絲心碎不捨。

「雨鑫媽媽」與她患有「雷特氏症」的女兒（微博@晚風來信不遲到）

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為了女兒不能倒下！照顧罕病女12年故事登央視

雨鑫媽媽的故事曾感動全中國。她與丈夫於2012年結婚，隔年生下女兒雨鑫，原本發育正常的女兒，卻在2歲後出現退化跡象，2017年確診罹患極為罕見的「雷特氏症」。夫妻倆多年來秉持「只要不退步就是進步」的信念，貼身守護女兒12年，不離不棄的感人故事更在2021年登上央視節目《越戰越勇》。雨鑫媽媽透過社交平台帳號記錄點滴，累積超過10萬粉絲追蹤，成為許多罕病家庭的精神支柱。

「雨鑫媽媽」曾2021年登上央視節目《越戰越勇》（《越戰越勇》節目截圖）

然而老天卻對這位堅強的母親開了殘酷玩笑。2022年雨鑫媽媽被診斷出罹患卵巢癌，短短兩個月內暴瘦6公斤，同年7月更經歷長達6小時的「全開腹大手術」，切除子宮與卵巢。生病期間，她為了不讓粉絲擔心，極少提及自己的病情，社交平台內容依然滿滿都是照顧女兒的日常。直到今年2月病情惡化，她才罕見吐露心聲，流露出對生命與女兒強烈的眷戀寫下：

這次比較艱難，希望我能闖過去，活下去。

無奈病魔無情，抗癌近4年的雨鑫媽媽最終仍於4月1日下午14時20分離世。丈夫田春曉在訃聞中感性向亡妻告白：

親愛的叢叢，我們永遠懷念妳。

並表示家屬將尊重妻子遺願，喪事一切從簡。許多網友紛紛湧入留言區悼念，直言：

「她是去天堂當仙女了，不再有病痛」

「謝謝妳教我們什麼是愛」



這位偉大母親雖然謝幕，但她守護女兒的堅毅身影，將永遠留在粉絲心中。

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