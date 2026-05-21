Kylie Minogue爆2次患癌 隱瞞病情出歌奪格林美 歌詞藏抗癌心聲
撰文：TVBS新聞網
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澳洲性感女神Kylie Minogue日前在Netflix推出的個人紀錄片《Kylie Minogue：國寶級天后》中，投下震撼彈！現年57歲的她親口證實，早在2021年就二度被診斷出罹患癌症，但當時她選擇將這個沉重的秘密藏在心中，直到現在才公開這段抗癌秘辛。
早在2005年，Kylie Minogue首次公開罹患乳癌，當時她無懼病魔的正面態度，意外帶動全球女性重視乳房檢查，掀起轟動的「凱莉效應」。
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相隔多年，她坦言2021年再度面對癌症確診，心境大不相同，「這一次，我能夠把它留給自己知道，不像第一次那樣（必須面對全世界的關注）。」雖然Kylie Minogue並未明確透露這次罹患的是哪種癌症，但她表示自己已經挺過來了，目前的身體狀況「一切都好」。
回顧2021年那段治療期間，恰逢她事業的重新巔峰。Kylie Minogue在2023年以舞曲《Padam Padam》橫掃格林美獎，這首歌對她而言意義非凡，她形容這首歌為她「打開了很多扇門」。事實上，早在2023年專輯《Tension》中，她就已悄悄在歌曲《Story》中埋下伏筆，歌詞寫道：
我有一個秘密，一直藏在心裡；翻開下一頁，寶貝，登上舞台。
如今回頭看，這正是她當時在治療過程中，仍堅持為音樂付出的堅韌信念。
當年首次罹癌時，Kylie Minogue為了治療，不得不忍痛取消「Showgirl」巡演以及格拉斯頓伯里音樂節的壓軸演出，這對當時處於事業巔峰的她來說無疑是巨大打擊。如今她選擇公開二度罹癌的過程，並非為了博取同情，而是希望透過自身經歷，作為一個「溫柔的提醒」，呼籲粉絲們務必重視健康、定期進行檢查。
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