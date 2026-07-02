港版《悠長假期》松隆子角色落實　女神林愷鈴與AK再續前緣演情侶

ViuTV早前宣布翻拍神級經典日劇《悠長假期》（Long Vacation），除了早前已公開由MIRROR成員Edan呂爵安與視后Ali李佳芯挑戰木村拓哉與山口智子的經典姐弟戀組合外。至於劇中另一個極具氣質、當年由松隆子飾演的文青女神角色「奧澤涼子」，外界盛傳該角色會由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）出演，不過MakerVille於官方網站正式揭曉謎底——落實由神級星二代兼學霸女神林愷鈴（Ashley）頂上。

1996年播出的《悠長假期》，被公認為日劇史上的「神中之神」經典作。（網上圖片）

奧澤涼子一角將由神級星二代兼學霸女神林愷鈴（Ashley）頂上。（MakerVille官網）

林愷鈴與AK再續前緣

這次的選角除了驚喜，更滿足了大批喜歡「螢幕情侶」的劇迷。林愷鈴這次將與MIRROR 成員AK（江𤒹生）大演對手戲，AK將飾演當年由竹野內豐演出的浪子角色「葉山真二」，林愷鈴與AK早在ViuTV劇集《繩角》中就曾合作飾演情侶，默契早已非同凡響。

林愷鈴自小受母親龔慈恩悉心栽培，為圈中學霸之一。（IG@kaening）

林愷鈴在劇集《繩角》中飾演AK女朋友。（IG@viutv）

早前AK被金庸次子查傳倜公開點名盛讚具有「楊過」的叛逆俠氣時，不少網民便紛紛推舉氣質清純脫俗的林愷鈴是「小龍女」的不二人選。這次兩人在港版《悠長假期》中再度談情，觀眾可謂超級受落。

江𤒹生被金庸次子查傳倜讚有楊過氣質。（Facebook@施仁毅）

林愷鈴憑《COURT！》反差演技獲激讚

現年26歲的林愷鈴，近年的演藝事業迎來大爆發。早前她憑藉ViuTV重磅劇集《COURT！》大放異彩，在劇中飾演氣勢迫人、手段狠辣的美女律師「馮美雪」，憑藉極為流利的英語對白以及在法庭上極具壓迫感的眼神與演技，成功打破以往溫柔文青的鄰家女孩形象，演技大獲行內及觀眾一致好評。

林愷鈴早前憑藉ViuTV劇集《COURT！》中的精彩演出獲得了大量觀眾好評。（IG@kaening）

林愷鈴不僅演技開竅，私底下更是「美貌與智慧並重」的學霸。她於去年（2025年）順利取得英語文學及語言學碩士學位後，便正式全身投入演藝圈。除了這次的《悠長假期》，她亦已在今年稍後播出的重頭劇《地獄大狀》中首度擔正出任女主角，星途無量。

林愷鈴去年港大碩士畢業。（IG@kaening）

《歎息橋》班底攜手打造 預計下半年開拍

除了幕前陣容吸睛，幕後製作班底更是金牌級數。本次翻拍將由ViuTV劇集《歎息橋》及浪漫經典《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的班底親自操刀，由《金都》及《填詞L》的金像提名導演黃綺琳（Norris Wong）擔任編劇，為這部經典日劇注入在地化的香港靈魂。導演則由執導《歎息橋》及《島嶼協奏曲》的實力派導演楊承恩與李紹波聯合執導，唯美與細膩的鏡頭語言叫人期待。

《歎息橋》海報。（Viutv）

據兩位主角Edan呂爵安及李佳芯早前接受訪問時透露，目前團隊已經初步收到劇本，大家正密鑼緊鼓地研究角色，劇集預計將於今年（2026年）下半年正式開鏡開拍。