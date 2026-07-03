馬天佑前衛造型激似「黑色垃圾袋」　遭網民狠嘲視覺災難

時尚達人兼歌手馬天佑（Mayao）近日現身商業電台，接受叱咤903皇牌節目《叱咤樂壇》訪問，為其全新震撼單曲《有情人終成害者》展開強勢宣傳。當日他一身前衛穿搭格外搶眼。相關節目片段流出後其大膽破格的造型，隨即引發大批網民的毒舌熱議。

馬天佑近日接受叱咤903皇牌節目《叱咤樂壇》訪問。（IG@903music）

馬天佑前衛造型遭網民狠嘲

當日馬天佑身穿一件亮黑色、質感蓬鬆且包裹至頸部的上衣，並配上其標誌性的金髮與眼鏡。這身自以為走在時尚尖端的「前衛」造型，在網民眼中卻演變成一場視覺災難。有網民直言第一眼看到畫面時完全傻眼，留言嘲諷其破格穿搭似黑色垃圾袋：「第一下見到心諗佢做咩拎個垃圾袋包住自己」。

馬天佑前衛造型遭網民狠嘲。（IG@903music）

由於衣服形狀奇特且將他整個人緊緊包覆，大批網民紛紛表示產生錯覺。有留言指「第一眼以為係泰迪羅賓」，甚至有多位網民坦言：「我以為佢係特殊人士我唔敢笑...」、「我仲以為訪問一個傷殘人士，直至佢擺對手出嚟。」除了外型慘不忍睹外，亦有網民將矛頭指向他的訪問內容，直批其訪問內容也特別空洞無聊。

馬天佑前衛造型遭網民狠嘲。（Youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

馬天佑曾開設個人時尚品牌

馬天佑本身就曾開設個人時尚品牌，過去亦為眾多巨星擔任造型師，向來勇於挑戰各類破格非主流穿搭。不過今次這一身黑亮全包造型風格實在過於前衛，不單未能彰顯獨特時尚品味，反而淪為網民閒聊打趣的新話題。

馬天佑曾開設個人時尚品牌。（IG@mayaoo）