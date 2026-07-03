白鹿新劇打戲疑用替身官方急刪片　綜藝言行遭解讀30天狂跌百萬粉

內地人氣女星白鹿近日陷入大規模脫粉危機，社交平台粉絲總數由高位跌至3572.8萬，短短30天內掉粉高達117萬，引發全網熱議。



白鹿。（Weibo@白鹿my）

白鹿抖音與微博現有粉絲截圖。（抖音、微博截圖）

《莫離》替身打碼成導火線

今次脫粉潮的導火線，源於7月1日有網民質疑白鹿在熱播劇《莫離》的打戲切片中疑似使用替身，且劇方疑似為替身臉部打上馬賽克遮擋，隨即在網上掀起「未親自完成打戲」的討論。有網民指出，劇方前期大力營銷白鹿打戲「親自上陣」的敬業人設，然而正片卻出現演員臉部被打上馬賽克遮擋的鏡頭，令不少人質疑「貨不對板」。部分聲音更狠批，劇組寧願保留被打碼的替身打戲以力保所謂的高光場面也不作刪減，直指此舉無異於「拿觀眾當傻子」糊弄。爭議出現後，劇方隨即刪除相關宣傳切片影片並修改正片鏡頭，此舉被部分聲音解讀為「欲蓋彌彰」，進一步推高了輿論熱度。截至今日（3日），劇組與白鹿本人及其工作室均未就打戲被指用替身一事作出正式回應。

疑似替身。（網上圖片）

5月綜藝言行爭議種下禍根

事實上，有網民指出白鹿今次大規模掉粉並非單一事件引發，而是5月綜藝言行風波與6月替身爭議連續疊加的結果。早在5月，白鹿在內地綜藝節目《奔跑吧》中的表現便曾遭到外界逐幀解讀，有意見批評她調侃李晨、鄭愷為「老人家」，且在潑水環節直潑李晨面部致其嗆咳，加上水上競速選擇香蕉船、質疑他人疲憊等片段，被部分大眾解讀為缺乏共情與分寸，當時已引發持續掉粉的趨勢。

白鹿調侃李晨、鄭愷為「老人家」。（《奔跑吧》節目截圖）

白鹿向李晨潑水。（《奔跑吧》節目截圖）

網民兩極激辯

事件持續發酵，輿論反應兩極。有反對聲音直言：「武打用替身和馬賽克很常見，但寧願保留馬賽克替身打戲污染觀眾眼球也要保留高光，這並不常見。」亦有網民質疑白鹿不少關鍵戲份疑似全程依賴替身出演，而劇組懶得重拍，直接給替身臉部打馬賽克草草上線，擺明了是糊弄大眾。不過亦有粉絲力撐偶像遭網絡暴力對待，留言表示：「不明是非的人，走了也好」、「演技好不好大眾更明白」，認為不應過度解讀藝人的工作與娛樂表現。