《天龍八部》枯榮大師應寶麟猝逝　終年82歲　靈魂角色妹爺成絕響

內地娛樂圈再傳憾事，82歲資深演員應寶麟日前傳出辭世消息，確切死因並未公開。內地知名網路短劇《陳翔六點半》官方透過微博證實，讓大批粉絲震驚不已。



《天龍八部》、網絡短劇《陳翔六點半》靈魂人物應寶麟辭世。（微博圖片）

「妹爺」應寶麟辭世 享壽82歲

「永遠懷念我們親愛的妹爺」，《陳翔六點半》官方於6月30日發文證實，飾演短劇中人氣配角「妹爺」的資深演員應寶麟與世長辭，讓粉絲相當錯愕，紛紛留言悼念：

「一路走好」

「吳媽（吳艷杰）走了，妹爺也不在了」



2015年中國短視頻網紅崛起，熱播短劇《陳翔六點半》迅速打開知名度，應寶麟在劇中憑藉妹爺的招牌口頭禪「你妹的」吸引大批粉絲，被視為劇中的靈魂人物之一。

而在加入《陳翔六點半》團隊前，應寶麟是雲南省話劇院退休演員，更是中國國家一級滇劇演員，過去曾在2003年版的《天龍八部》中飾演天龍寺高僧「枯榮大師」，是中國當之無愧的國寶級男演員之一。

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