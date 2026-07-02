張凌赫爆健康危機　拍戲暴瘦到66kg心悸仍硬撐：一周睡不到20小時

憑古裝劇《逐玉》人氣大漲的28歲男星張凌赫，近日在綜藝節目《我們的宿舍》首度吐露長年健康困擾，坦言因工作壓力與生活作息失衡，不僅飽受失眠折磨，還出現免疫力下降、食物過敏等問題，甚至曾因拍戲暴瘦至66公斤，讓粉絲看了相當心疼。



張凌赫透露，自己一直有嚴重失眠問題，最誇張時曾經一整個星期睡眠時間不到20小時。為了讓自己拍戲時保持清醒，他長期靠高濃度咖啡提神，一杯飲品甚至加入3、4份濃縮咖啡，最後因出現心悸症狀，被醫師要求立即停止這樣的習慣。

張凌赫吐露長年健康困擾，坦言因工作壓力與生活作息失衡，不僅飽受失眠折磨，還出現免疫力下降、食物過敏等問題，甚至曾因拍戲暴瘦至66公斤。（微博@張凌赫工作室 official）

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除了睡眠障礙，他也表示自己近年因免疫系統失調，陸續出現多項食物過敏，包括雞蛋及部分發酵類食品，只要誤食就可能引發紅疹、鼻炎等過敏反應。

為了符合角色需求，他過去還曾大幅減重，以190公分的身高瘦到僅66公斤，健康狀況一度令人擔憂。

拍戲留下的傷勢同樣困擾著他。張凌赫透露，在拍攝《歸鸞》期間曾傷及膝蓋，一度連彎曲都相當困難，走路還需要他人攙扶。不過為了不影響劇組拍攝進度，也不希望粉絲擔心，他選擇透過針灸與復健治療硬撐完成工作，對外僅輕描淡寫表示只是一般扭傷。

談到自己的個性，張凌赫坦言，自己屬於停不下來的人，只要沒有工作便容易陷入焦慮，因此即使身體出現狀況，也很少向外界訴苦。

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