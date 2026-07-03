側田50歲生日大方曬光頭造型　演唱會除Cap帽慶生惹全場尖叫

香港實力派唱將側田自出道以來，幾乎每次現身都定必戴上標誌性的Cap帽或頭巾示人。不過，於7月1日迎來50歲大壽的他，似乎在「入五」的關口徹底放開束縛！他在社交平台大曬於《側田2026再一起演唱會》東莞站上的慶生片段，期間他竟然罕有地大方脫下Cap帽，以清爽的「全光頭」造型頂著生日帽滿場飛，興奮度爆燈！

側田幾乎每次現身都定必戴上標誌性的Cap帽或頭巾示人（IG＠justin.looo）

團隊密謀生日驚喜！特製《Old boy》主題蛋糕

早於6月27日，側田在《側田2026再一起演唱會》東莞站的舞台上，就率先獲得了演唱會團隊為他精心準備的預祝生日大驚喜。現場大屏幕無預警投射出祝賀字句，更激罕公開了側田童年時期的珍貴照片，全場隨即播放起生日歌。

側田在日前的東莞演唱會獲團隊送上生日驚喜。（小紅書＠侧田Justin）

工作人員隨後推出一個特製蛋糕，造型特別以側田的歌曲《Old boy》作為主題設計。側田一見到這份心思，隨即像個大男孩般興奮大讚「好靚啊這個蛋糕」！

側田大讚個蛋糕。（小紅書＠侧田Justin）

生日蛋糕（小紅書＠侧田Justin）

側田踏入50歲除下Cap帽換生日帽

最令全場粉絲陷入瘋狂的高潮，莫過於戴生日帽的環節。正所謂五十而知天命，正值50歲大關的側田似乎早已全然放下昔日的「帽子執著」。當工作人員準備為他戴上紙製生日帽時，側田竟然毫不扭捏，極之爽快地親手除下頭上的Cap帽，大方亮出光頭造型！頂著光頭的側田在台上活力十足，更瞬間「燦神」上身大搞爛Gag幽默笑言把生日帽打「側」戴會更有型。

側田除下頭上的Cap帽，大方亮出光頭造型！（小紅書＠侧田Justin）

側田笑言把生日帽打「側」戴會更有型。（小紅書＠侧田Justin）

隨後，側田親自帶領全場數萬名觀眾齊齊大合唱生日歌，現場氣氛High爆。切完蛋糕後，他感性地在台上向陪伴多年的樂迷許下生日願望：「我嘅生日願意就係每隔幾年可以同你哋喺台上面慶祝，多謝大家，我好開心！」片段曝光後，網民與忠實粉絲紛紛湧入留言區送上生日祝福，力撐這位「Old Boy」繼續在舞台上發光發熱！及後，側田將到珠海繼續舉行《側田2026再一起演唱會》。

吹蠟燭！（小紅書＠侧田Justin）

側田50歲生日快樂！（小紅書＠侧田Justin）