自然系女子旅行｜黃瀅仴橫掃花蓮夜市　葉靖儀克服恐雀症睇孔雀

今晚（3日）葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）繼續登場，二人作為「小吃貨」首站推介是花蓮東大門夜市為全台東最大。當地夜市共分4個區，Michelle毫無懸念便揀了原住民一條街，她笑說︰「入面嘅嘢食同其他夜市唔同，好多特色原住民物食品可以試。」

Michelle跟Verena逛花蓮夜市。（公關提供）

葉靖儀、黃瀅仴橫掃當地夜市

第一檔她們揀了野菜熱炒店，內有不少未見過的蔬果，如卷花及略帶苦味的車輪茄，分別用來炒牛肉及鹹蛋。接下來二人繼續掃街行程，來到一間白帶魚燒店，即香港常吃的牙帶魚。當地原住民做法是切成一節，用竹籤串起來燒，Verena興奮的說︰「好似香港啲炸大腸，食起嚟無骨又好脆。」當她們行到竹筒飯檔時，獲年青老闆熱情招待。該店特色是要用石頭敲碎竹筒再吃，Michelle大讚糯米透着很香的黑糖及桂圓味，非常可口。

白帶魚串燒香脆可口。（公關提供）

黃瀅仴、葉靖儀粉紅主題房開箱美食

下一站她們來到壽豐鄉的雲山水植物農場打卡之外，Michelle跟Verena還到就近的food mall。該處集中了花蓮8間特色品牌食店，作為「芫茜控」的Michelle點名幫襯一間雪糕店出品的芫茜花生冰淇淋，而Verena則點了一款紅豆花生豆腐花。晚上她們帶住大堆零食︰剝皮辣椒、鮮蝦沙其馬、金鑽鳳梨乾、蜂蜜蛋糕及黑色香蕉，入住粉紅主題套房，在房內玩開箱吃過飽。

二人在粉紅主題房開箱零食。（公關提供）

二人在粉紅主題房開箱零食。（公關提供）

葉靖儀克服「恐雀」症近身接觸孔雀

二人吃足一整日後，接下來跟Michelle玩「恐雀」大挑戰，Verena說︰「聽講你好驚一樣嘢，今日同你克服恐懼嚟搵孔雀。」嚇到Michelle反問︰「呢度有孔雀？」當她們發現孔雀準備慢步行過去時，該隻孔雀忽然飛起，嚇到二人大轉身就跑，情況非常狼狽，連帶原本不驚孔雀的Verena不停反問「乜孔雀識飛我唔知嘅？」

Verena為Michelle克服「恐雀」症。（公關提供）