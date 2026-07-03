我要做主播｜未播先惹造馬風波　製作組回應：歡迎觀眾親自評判

HOY TV首個大型選秀真人騷《我要做主播》預計將於8月尾首播，目前節目正進行得如火如荼。今次節目陣容鼎盛，請來陳啟泰與前TVB新聞主播方健儀聯手主持，並由前「新聞之花」張文采擔任導師及評審。然而，節目還未正式開播，網上輿論便已全面翻車，早前官方公開30位參賽者照片時，已被網民狠批「梳化服攝大整蠱」、「陣味out咗廿年」。怎料一波未平一波又起，近日竟有節目幕後工作人員在Threads上大爆驚天黑幕，矛頭更直指主持兼前輩陳啟泰。

張文采日前表示每星期都要親手淘汰參賽者，直言「左右做人難」。（IG@wendy_cheung_man_tsoi）

賽制不公「盲嘅都知想邊個贏」、縱容AI作弊、敗者復活全靠內定

該名自稱是《我要做主播》幕後人員的網民在Threads發長文吐不快，踢爆節目從籌備到拍攝都充滿「造馬」水分，更列出數大罪狀。 爆料者透露節目初期根本無人報名，全靠幕後工作人員私底下瘋狂傳DM「碌卡」邀請有實力的參賽者，好不容易才湊齊人數。

第一天拍攝時，劇組準備了「百萬富翁版」常識問答比賽，題目竟全是圍繞HOY TV自己台和主持的內部料。期間更明言禁止作弊，但後台卻目睹好幾位參賽者公然彈App用AI搜答案、甚至與鄰座通水，導演與監製見狀卻集體裝聾作啞。

那些老實作答、由幕後辛苦找來的實力派參賽者最終全被淘汰。更離譜的是，後續的「敗者復活戰」並非人人平等參與，而是高層暗中挑選幾個人參加，標準完全不公開，怒轟「既然一開始有內定名單，就唔好要我哋咁努力搵人！」爆料者更爆粗痛斥，一班人搞到現場烏煙瘴氣，令他覺得無法向當初被他邀請來的參賽者交代。

《我要做主播》幕後爆黑幕轟賽制不公。（Threads）

陳啟泰擺架子 語氣沉悶連稿都背唔掂

除了炮轟高層和賽制，爆料者更將炮火猛烈對準主持陳啟泰，直斥他表現「好唔掂」：「真係好onX，成日擺起個老屎忽態度，呢樣又唔好咁樣又唔滿意。大佬，我哋成班都未X你咁多年幕前，連稿都背唔X掂啦，呀前輩！講嘢主持又悶……而家佢真係好唔掂。」爆料者更直言自己年輕，未出世看過陳啟泰昔日神作《百萬富翁》，只覺得他現在極難侍候。有網民留言提到陳啟泰當年的「飲尿養生」舊新聞，爆料者也隨即刻薄回覆：「真心呢啲有病，自覺自己好返嘅人特別麻煩。」

幕後人更爆陳啟泰語氣沉悶，連稿都背唔掂！（Threads）

陳欣茵、黃文意等前TVB小花現身回應

黑幕貼文一出，瞬間在網上激起千層浪，更引來多位有份參賽的圈中人現身留言圍觀。陳欣茵語帶諷刺地笑言：「下！原來有內定？早啲講吖嘛，等我唔使溫咗幾晚通宵書，求內定名單，等我開吓眼界都好。」隨後也貼心慰問幕後辛苦了。黃文意無奈留言認同：「我好少鏡頭（你知的），但真係有諗點樣喺有限嘅時間哄班觀眾笑，盡曬力喇。」歐陽偉豪（Ben Sir）及駱胤鳴亦紛紛加入討論，駱胤鳴更感嘆：「搵人陪跑可以明講，要你哋自己碌卡DM搵人參加仲要做馬，真心癲。」

甚至有網民質疑是曲線宣傳，不過幕後說：「錯，我絕對希望收視仆X，造馬造到咁X假。」（Threads）

陳啟泰曾自認「百彈齋主」

事實上，現年61歲的陳啟泰過去在演藝圈確實有過「要求極高」的傳聞。他當年由TVB《香港早晨》主持做起，跳槽亞視後憑《我和殭屍有個約會》的「山本一夫」及主持《百萬富翁》攀上事業巔峰，連周星馳都要尊稱他一聲「泰哥」。他曾大方承認自己當年的確有過一段「意氣風發」的時期，對劇本和製作要求嚴苛，後來熟絡的記者朋友告訴他，幕後工作人員在背後給他取了個花名叫「百彈齋主」。陳啟泰過去受訪時曾對此表示後悔，反思自己不該對同樣只是「打份工」的幕後同事過分苛求。沒想到多年過去，如今他在新台主持新節目，再度因工作態度與劇本問題與新生代幕後爆發劇烈衝突，令節目未播先轟動。

對於threads有疑似幕後指節目造馬，《我要做主播》製作組亦回應: 「由於《我要做主播》目前仍處於錄影階段，為尊重所有參賽者的努力與付出，並保護節目未曝光的內容，我們不便透露更多具體細節。

《我要做主播》自籌備之初，節目組便高度重視賽制設計、評審標準及計分流程的公平性與透明度，設有多重把關機制，確保每一位參賽者都能在公正的環境下發揮所長。

主持方面，方健儀及陳啟泰兩位司儀均以專業態度為參賽者提供中肯意見與鼓勵；節目亦邀請多位業界資深專業人士擔任評審，致力維持比賽的公信力。我們絕不容許任何不公平情況出現，亦感謝各界對節目的關注，未來節目播出後，歡迎觀眾親自評判。