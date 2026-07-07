金子涵點名陳凱琳王嘉爾等逾百藝人　痛訴被毀：做了多少骯髒交易

已退圈的內地女星金子涵今日（7日）於社交平台無預警上載了一份囊括數十位海內外藝人的名單，並上傳多張情緒崩潰的字條控訴遭人操控，更自爆停經、失聰等悲慘現狀，隨即引發全網瘋傳與熱議。



金子涵曾參加內地選秀節目《青春有你》。（微博圖片）

名單橫跨海內外藝人

金子涵發布的名單中，內地藝人佔大多數，包括程瀟、薛之謙、單依純、虞書欣、謝可寅、范丞丞、范冰冰等。名單中亦驚見多位香港藝人的名字，包括王嘉爾、鄧紫棋以及前港姐冠軍陳凱琳。除此之外，名單還跨圈層覆蓋歐美及韓娛圈，連Taylor Swift、Justin Bieber、Jennie等亦榜上有名。由於發布時未附帶任何文字解釋，網民直言「一頭霧水」、「看不懂」。

金子涵公開大批明星名單。（小紅書＠Jinzihan7）

金子涵公開大批明星名單。（小紅書＠Jinzihan7）

崩潰發文控訴：毀了我十年時光

除了名單，金子涵更連發多張充滿怨恨與痛苦的字條，她痛心控訴直言：「毀了我十年，讓我浪費了多少時光，還有我受過所有的痛肉體的精神的心靈的，全都賠給我！！！」

金子涵崩潰發文控訴。（小紅書＠Jinzihan7）

她亦自爆健康早已亮起紅燈，透露自己近年飽受嚴重的飲食失調折磨，無法控制地暴食；她指出自己已停經近三年、右耳曾長霉菌並幾乎失聰，甚至經常耳鳴至呼吸困難。這些長期病痛不但令她無法碰水，更嚴重影響其演藝能力，導致她無法唱歌及進行劇烈跳舞運動，身體每況愈下。

自爆健康早已亮起紅燈。（小紅書＠Jinzihan7）

昔日曾直播曬自殘照震驚全網

事實上，這並非金子涵首次做出反常舉動。早前她就曾在直播中曬出驚悚的自殘照片求救，控訴自己「被注射不明物體」，更聲稱遭到「全天候監控」，行徑令粉絲及大眾極度擔憂。如今她再度發文點名大半個演藝圈，並自揭失聰、停經等慘況，大批網民紛紛猜測其背後隱情，亦高度關注其現時的精神狀況與人身安全。

金子涵發長文控訴被注射不明物體遭操控。（網上圖片）

金子涵直播曬自己的自殘照。（網上圖片）

金子涵退出演藝圈後暴瘦。（網上圖片）