抖音博主爆被逼「傳下體照換演男主角」　于正受牽連怒發文證清白

中國內地抖音男博主「温水朱青蛙」公開一組對話截圖，指控有人在選角時強烈要求對方發送「下體私密部位照片」，以換取大製作資源，並威脅若拒絕將動用關係實施「軟封殺」。對話更提到知名製作人于正，對此他發文否認，並立即報警處理。



根據「温水朱青蛙」曝光的對話截圖顯示，那名假冒選角的人士，先是露骨地提出：「我們就是要看下體的私密部位，如果合適立馬（立刻）簽約，你放心不會流傳，只有我和于（名字遮住）老師看得見。」他甚至直言：「想演大製作男一號，你就得付出，這是這個圈子的規則，是行規。」

抖音男博主「温水朱青蛙」公開一組對話截圖，指控有人在選角時強烈要求對方發送「下體私密部位照片」，以換取大製作資源。（微博圖片）

抖音男博主「温水朱青蛙」公開聊天記錄，對話更是指向知名製作人于正：

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在遭到嚴正拒絕後，假冒選角的人竟惱羞成怒恐嚇將進行「軟封殺」，狠放話：

以後你都不會有上長劇的機會了，主流平台一個也上不了，裝什麼清高，多少人都是這麼上位的。

「温水朱青蛙」發文：「怎麼辦，要被封殺了，家人們，誰懂啊？」該則貼文後來被刪除，但已有人截圖。對話中遮住的名字，引發外界聯想是製作人于正。

于正過後親自發文做出嚴正回應。他全面否認截圖中的聊天記錄，痛斥有關內容完全是惡意「污衊造謠」，強調自己與此事毫無關聯。他說，這起事件本質上屬於極其惡劣的網絡詐騙行為，他目前已經正式報警處理，交由警方展開深入調查，後續也將持續跟進，絕不姑息任何試圖抹黑他名譽的違法犯罪分子。

與此同時，于正的娛樂公司「歡娛影視」也同步發表了官方嚴正聲明。公司在聲明中指出，網上流傳的相關選角爆料純屬惡意誹謗，嚴重侵害了于正及公司的合法權益與商業聲譽。歡娛影視強調，公司向來秉持公開、公正、合法的選角流程，絕不容許有人冒用名義進行不法勾當，目前已對相關侵權證據進行法律固化，將保留一切追究法律責任的權利。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】