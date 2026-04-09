金子涵直播曬自殘照求救　控訴被注射不明物體及遭全天候監控

昔日內地人氣偶像金子涵，自去年4月無預警宣布退出演藝圈後，她不僅被拍到剃成平頭且身形暴瘦，身心健康狀況一直備受網民關注。8日晚間，金子涵突然開啟直播，雖然未有露臉，卻透過展示手機備忘錄內容及多張自殘傷痕照片，向公眾發出絕望求救，並透露自己長期受到某位幕後操控者的肉體與精神雙重折磨。

金子涵曾參加內地選秀節目《青春有你》。（微博圖片）

金子涵於2025年4月突然宣佈退出演藝圈。（微博@金子涵Aria全球粉絲後援會）

金子涵退出演藝圈後暴瘦。（網上圖片）

金子涵剃寸頭。（網上圖片）

自稱三年前被誘騙注射不明物體

金子涵在直播中揭露一段駭人聽聞的經歷，表示自己在三年前被誘騙注射所謂的「除痘消炎針」，實則是被植入操控工具。她寫道：「三年前往我的頭和臉裡面注射不明物體導致我這些年只要不聽話頭就會疼」，她回憶當時情況：「一次性注射了四五十針，我直接懵了疼得我一直掉眼淚。」並指稱只要不遵循對方的想法，便會引發劇烈頭痛，令她每次只能哭著懇求對方停止折磨。

金子涵直播曬自己的自殘照。（網上圖片）

長期遭全天候監控及精神壓迫

除了肉體折磨，金子涵更聲稱自己毫無隱私，生活在恐懼之中：「我的家裡還有手機我的一舉一動全部都在被監控著。」她指出，幕後操控者試圖將其塑造成「瘋子」以掩蓋罪行：「她想要我成為大家眼中的精神病，自殘頭疼都是因為抑鬱症，但只有我自己清楚我根本沒有病。」，並絕望吶喊：「我不是你的寵物，我是一個人。」強調自己只是想要自由的生活與愛人的權利。

金子涵直播並未露面。（網上圖片）

金子涵發長文控訴被注射不明物體遭操控。（網上圖片）

曾發出訊號試圖擺脫操控

事實上，金子涵在今年3月發布的歌曲《Fear, Sex》就被視為求救信號。歌詞中提到「Get me out of this mess」（幫我逃出這困境）及「I'm sending out a distress」（正在發送求救訊號）。她在直播最後透露目前已離開北京，正竭力擺脫監控。