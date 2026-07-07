鄭秀文經理人郭啟華低調辭任　結束26年合作關係前年曾中風入院

在香港娛樂圈縱橫數十載、身兼多重重任的資深幕後推手郭啟華（Wallace），近日已悄然低調遞信引退。現年60歲的他涉足範疇極廣，由早年的商台DJ、創作總監，到新城電台管理層，乃至華星唱片與東亞唱片高層，資歷極深。他於1999年與黃耀明等老友創立「人山人海」，至今已走過逾四分一世紀，幾位老友至今感情依然深厚，仍不時相約見面。

鄭秀文郭啟華攜手跨越事業上的無數風浪。（小紅書圖片）

鄭秀文同經理人郭啟華曾共同聲演廣播劇《我們都是這樣長大的》。（寰亞提供）

陪伴鄭秀文走過高山低谷

不過，最令外界關注的，莫過於他自2000年起出任樂壇天后鄭秀文（Sammi）經理人的靈魂身份。兩人並肩作戰長達26年，幾乎所有工作場合都如影隨形，攜手跨越事業上的無數風浪。惟前年郭啟華因中風被送入深切治療部（ICU），所幸最終化險為夷，並於去年初重新投入工作。然而，郭啟華可能自覺經歷大病後身體狀態已不復從前，他近日決定提早退休，同時辭去寰亞唱片顧問及Sammi經理人職務。

陪伴鄭秀文走過高山低谷。（IG@sammi_chengsauman）

橫跨四分一世紀賓主情告終

其實這場合作的落幕，在圈中似乎早有跡可尋。早前鄭秀文夥拍黃子華的賣座賀歲片《夜王》宣傳期間，身旁已一直未見郭啟華陪伴在側的熟悉身影，當時已惹來外界不少猜測。隨著引退消息浮面，亦意味著這段橫跨超過四分一世紀的夢幻賓主關係，或許已正式悄然告一段落。

二人合作長達26年。（threads）

退休生活頻頻敍舊

已經正式展開退休生活的郭啟華，近期似乎已徹底卸下千斤擔子。日前，有傳媒捕獲他與蔡德才、黃耀明及何秀萍（何利利）等現身灣仔飯敍。大病初癒兼告別繁重工作的他，用膳後似乎意猶未盡，更在街頭與老友興高采烈地繼續吹水。看他現在這份悠然自得的寫意狀態，擺脫了鎂光燈與合約的束縛，這或許正是他當下最渴望回歸的平淡幸福。