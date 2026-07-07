41歲「細細粒」陳嘉佳驚爆秘戀小鮮肉　出動法拉利接男友甜蜜遊港

近年轉戰內地的「細細粒」陳嘉佳，入行以來一直維持「A0」的單身狀態。不過，現年41歲、母胎單身多年的她最近終於迎來人生超級大喜訊——她成功脫單了！最新一期《東周刊》獨家直擊細細粒在香港街頭與一名年輕「小鮮肉」甜蜜拍拖，兩人不僅穿上情侶裝高調放閃，細細粒更出動名下法拉利超跑親自接送男友，全程恩愛指數爆燈！

細細粒在《老表，你好Hea！》中飾演的周麗敏（Vivienne）在觀眾心中留下深刻印象。（TVB）

陳嘉佳穿情侶裝現身中環 揸法拉利平民掃街

根據《東周刊》直擊報導，細細粒與新歡的約會行程非常貼地且豐富，完全是熱戀中情侶的甜蜜模樣。兩人齊齊穿上低調的黑色情侶裝現身超級市場，期間全程以普通話溫柔交流，有商有量地選購新鮮海鮮，細細粒在男友面前一改平日大姐大作風，顯得相當溫柔。

細細粒成功脫單。(IG圖片)

買完餸後，細細粒更化身「司機」，出動自己名下價值數百萬的法拉利超跑載着男友駛往油麻地，一口氣狂掃10個新鮮出爐的菠蘿包，兩人隨即在車廂內溫馨「開餐」，大快朵頤。

細細粒甚至出動法拉利超跑載着男友遊港。（IG圖片）

隨後二人轉戰銅鑼灣時代廣場閒逛，入夜後則移師到鵝頸橋附近的中菜館大歎海鮮。席間細細粒吃到興起，完全拋開女神包袱，毫邁地直接用手抓食物進食，而身旁的男友非但完全不介意，反而處處體貼照顧，足見兩人感情已經非常穩固。

細細粒與新任男友十分恩愛。（IG圖片）

帶貨爆紅坐擁半億身家 榮升「愛情事業雙豐收」女強人

過去細細粒曾多次自揭，因為自己過去「重量級」的身形令廣大男士望而卻步，對愛情早已打定輸數。直至2023年因糖尿病亮起健康紅燈，她才驚覺身體出事，毅然展開極限減肥大計。細細粒曾由最高峰的286磅 激減至150磅，瘦身成功後更曾穿上婚紗拍片公開招親。雖然她近期的體重稍微反彈回208磅，但依然無阻真愛降臨。

細細粒由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！(IG圖片)

細細粒由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！(ig圖片)

不過近月復胖，細細粒為此而拍片想網民道歉。（小紅書）

如今的細細粒不只收穫了甜蜜愛情，私底下更是一名不折不扣的圈中隱形富婆。自2019 年隻身轉戰內地直播帶貨市場後，她憑藉鏡頭前真性情、大口大口塞滿嘴的「吃播」風格在內地迅速突圍，抖音累積近150萬粉絲，吸金力極其驚人。她不僅經常名牌裝身、周遊列國，更在中港兩地購入多個物業，保守估計目前身家已輕鬆突破半億港元。

「細細粒」陳嘉佳近年主力在內地發展做吃播KOL，大受歡迎。（IG圖片）