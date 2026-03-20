鹿晗在2017年突然發文「給大家介紹一下，這是我女朋友」，公開與關曉彤的戀情，引發微博伺服器史無前例的癱瘓，但如今這段長達八年的感情似乎已告吹。日前「雙頂流情侶復合」消息席捲微博熱搜，惹來網民猜測所指的是交往8年情斷的鹿晗及關曉彤，但後續有博主出來聲稱兩人已經分手，並且曝光了分手原因，讓許多一路見證的內地網民感到唏噓。



有爆料者稱「雙頂流情侶復合」，廣大網友對號入座是之前有分手傳聞的鹿晗﹑關曉彤。（微博圖片）

頂流愛情的八年之癢 昔日癱瘓微博如今全網矚目

首先就是年初鬧得沸沸揚揚的網紅司曉迪爆料事件，該名網紅聲稱掌握鹿晗的私密照片，並指控關曉彤已經與同劇男星王安宇展開新戀情。然而，這波爆料隨即被證實為徹頭徹尾的謊言。關曉彤與王安宇的工作室在第一時間發布嚴正聲明，痛斥戀情傳聞屬惡意捏造並揚言提告。

2026年初，內地網紅司曉迪發表涉及鹿晗的私密照片言論，並指稱關曉彤已與同劇演員王安宇展開新戀情。（微博圖片）

此事件迅速遭牽涉的三方藝人（鹿晗、關曉彤、王安宇）工作室嚴正否認。（微博圖片）

更具戲劇性的是，司曉迪所屬經紀公司的負責人親自出面澄清，揭露司曉迪是由於私自過量服用藥物導致產生幻覺與胡言亂語。經紀公司最終決定放棄公關挽救，直接起訴該網紅違反合約並造謠生事。

司曉迪所屬經紀公司的負責人親自出面澄清，表示將起訴該網紅違反合約並造謠生事。（微博圖片）

鹿晗﹑關曉彤屢傳分手。（微博圖片）

醉酒失態憑歌寄意 雙方確實曾陷入低潮期

近日某微博博主放出「多方求證」的內幕：「鹿晗關曉彤早已徹底分手，核心原因竟是關曉彤媽媽堅決反對，甚至勒令女兒歸還男方贈送的名貴手錶；鹿晗分手後徹底崩盤，頻繁酗酒發酒瘋，場面嚇人；而關曉彤已無縫銜接新感情，兩人復合徹底無望！」

日前有微博博主放出「多方求證」的鹿晗與光曉彤分手的內幕。（微博圖片）

網民亦認為兩人已經分手。（微博圖片）

儘管部分爆料帶有誇大與造謠成分，但兩人感情生變的跡象的確有迹可尋。鹿晗早前就網絡直播飲酒，一度情緒失控，後來又被媒體拍到醉酒後步履蹣跚需要旁人攙扶的畫面，這些真實發生的事件確實反映出他曾處於一段極度低迷的狀態。另一方面，關曉彤在綜藝節目《王牌對王牌》中亦曾透露，自己有一段時間將一首講述放手與釋懷的歌曲《就讓這大雨全都落下》反覆聆聽了超過一百遍。這些呈現在大眾面前的細節，強烈暗示了兩人的戀情確實陷入到低潮期。

鹿晗早前就在網絡直播中飲酒，飲醉後一度情緒失控。（影片截圖）

如今兩人連續八年的生日準點祝福已經中斷，社交平台上亦停止了所有互動，加上兩人早前合資關聯的公司完成股權分割與註銷，這段長達八年的愛情長跑似乎已經走到終點。