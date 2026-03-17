關曉彤被爆破分手傳聞「懇求鹿晗復合」？網傳雙頂流情侶轉地下情

大陸演藝圈爆出好吃的大瓜，「雙頂流情侶復合」消息15日席捲微博熱搜，交往8年情斷的鹿晗、關曉彤，慘遭廣大網友們對號入座。



爆料者聲稱，這對愛情長跑多年的頂流CP已轉為地下情，且是「女方主動懇求」才挽回這段感情。由於有交往多年的感情基礎在，外人似乎也無法指責女方是「戀愛腦」。

有爆料者稱「雙頂流情侶復合」，廣大網友對號入座是之前有分手傳聞的鹿晗﹑關曉彤。（微博圖片）

更多鹿晗﹑關曉彤照片：

+ 15

「雙頂流」復合 鹿晗、關曉彤衝熱搜

爆料者透露，這對頂流情侶在去年被女方的粉絲拍到復合證據，男方為了這段感情「晚上不喝酒了」，演藝事業有所起色，代言與綜藝節目的工作持續回溫，女方粉絲對他們轉向地下情的決定很滿意，因為女方可以開始接戀愛題材的戲，也不用再為了男友避嫌，可以藉單身的人設，大大方方跟新戲男主角炒CP。

種種關鍵字讓網友第一時間聯想到交往8年的鹿晗與關曉彤，兩人名字衝上微博熱搜。不過有網友問爆料的博主，復合的這對情侶的年紀是90年後還是95年後？爆料博主回覆這對情侶的名字都是3個字，那麼用刪去法可以把鹿晗排除，因此也有不少人認為鹿晗、關曉彤復合的小道消息未必成立。

鹿晗於2017年認愛關曉彤，2025年9月，關曉彤在綜藝節目《王牌對王牌》中透露，2024年有段時間一直聽《就讓這大雨全都落下》，重複100多回，此舉引發外界揣測兩人感情生變。

鹿晗2026年捲入網紅司曉迪「睡遍頂流」的床照事件，司曉迪爆料關曉彤已經有新歡王安宇，但遭雙方否認，經紀公司老闆王大發出面打臉司曉迪，稱她跟床照門的男星「認識是真的，交往不是真的」。

【延伸閱讀】46歲女星疑被小10歲男友逼婚再爆分手 活動同台零交流猶如陌路人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

鹿晗才流出私密照！傳關曉彤交往「陸劇男神」 三方火速發聲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】