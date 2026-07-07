師傅點算｜裸泳師傅揭露西方秘術　偷26具女屍體製人偶伴身邊復活

《師傅點算》是由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目。



昨晚主題「秘術」。（公關提供）

嘉寶師傅向火火手心及頭部隔空發功

昨晚（6日）主題「秘術」 趙嘉寶師傅透露道教確實有隱身術、千里眼、止血符等秘術，並非無稽之談。嘉寶師傅同時表示道家為還會修練氣功，她說︰「可以調理自己氣場，甚至可以醫治病患。」還即場展示，她將手隔空先後對住火火的手心及頭部發功。事後火火直言感到有股暖流傳來，他說︰「除咗熱力仲有啲被嘢篤下篤下感覺，仲有幾下『啪啪』聲。」嘉寶師傅解釋感覺因人而異，幾下響聲是替火火「通波仔」，她笑說︰「道家氣功可以幫人tune正人體頻率同磁場，今次幫火火甩灰（脫霉運）。同埋有機會佢身體有啲機能塞咗，幫佢理順埋。」

嘉寶師傅以道教氣功為火火「通波」。（公關提供）

裸泳師傅揭露西方秘術

羅泳嫻（裸泳）師傅提到西方秘術，其中有一單牽涉「起死回生」的新聞。一位名叫Anatoly Moskvin的俄羅斯知名學者，專注研究古墓、墓地歷史同宗教儀式，並出版過很多書本。2011年警察忽然去到Anatoly與父母同住的公寓搜查，赫然發現單位內有26具女童屍體，年齡約3至15歲，裸泳師傅說︰「佢從唔同墓地偷挖一啲剛剛落葬嘅屍體，幫佢哋做防腐處理，再化妝、著靚衫、戴假髮、戴飾物。將屍體變成真人大小嘅『人偶』。每個都會有名、有生日，仲有自己嘅玩具，又會同佢哋慶祝生日，當係自己嘅女咁養。」裸泳師傅話Anatoly聲稱用了宗教儀式及死靈術（Necromancy），藉此『喚醒』一班女孩。Anatoly直認因為孤獨希望有一個家庭，因此讓她們「復活」陪伴自己。最後Anatoly被法庭定嚴重精神問題，要接受強制治療，他目前60歲仍在精神病院中。

裸泳師傅提到死靈術。（公關提供）

將屍體變成真人大小嘅『人偶』。（公關提供）

女靈體想找人幫自己安葬

此外，In Lee師傅分享男友人探靈的經歷，那名友人愛行夜山，目的是希望跟靈體接觸。有趟他如願以償，上山路上遇到女靈體招手，並指往山上一處斜坡，因為當時太夜加上斜坡路窄，決定下次再來。當晚男友人獲該女靈體報夢，In Lee師傅說︰「夢入面我朋友睇到個女仔遇害畫面，亦知道對方係邊個，嗰女仔係想搵人幫自己安葬。」半信半疑下友人跟In Lee師傅找來道教師傅幫手，一班人等帶齊工具再上山。臨開掘前他們跟當處山神、土地已打好招呼，可惜情況還是難以控制，In Lee師傅說︰「嗰度真係太陰、太多靈體好多仲好惡，出言恐嚇。到一鋤落地就湧咗陣黑氣出嚟，在場所有人都頂唔順，開始面青標冷汗，惡靈開始挑釁攻擊。」無可奈何下各人被迫停手再掘，其中一位師傅取出雨傘作法，盡收現場靈體入內離開。希望一網打盡收到該名遇害的靈體，帶回法壇做儀式超渡。