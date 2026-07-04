江湖見｜《西遊記》師兄弟再合體　陳浩民《天龍八部》被導演鬧爆

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）兩大師兄弟攜手主持的旅遊節目《江湖見》，逢周一至五晚上9時30分翡翠台播出第二季。今季兩師兄弟沿着黃河長江一帶，尋找金庸筆下的錦繡山河之餘，還會追尋昔日文人墨客的詩詞歌賦足跡，並增設嘉賓訪談環節。

陳浩民、黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）《西遊記）》三師兄再合體（官方提供圖片）

陳浩民坦承接棒張衛健壓力大 黎耀祥麥包窩心呵番

昨晚（3日）一集，《西遊記（貳）》大師兄孫悟空陳浩民，與兩位師弟「豬八戒」黎耀祥及「沙僧」麥長青Re-U成為全晚焦點，三人大談當年合作點滴，大晒28年不變的兄弟情。期間當陳浩民坦承接棒張衛健演孫悟空倍感壓力時，祥哥及麥包先後窩心「呵番」陳浩民，祥哥：「嗰時幾好玩嘅，你同健仔兩件事嚟，我哋（合作）嗰輯好多笑位，因為佢（陳浩民）好佻皮，做到另一種（感覺）嘅馬騮，小朋友啲嘅，佢係另一種喜劇嘅節奏」、「諗番你哋發唔發覺，其實第二輯喜劇位多啲，有另一種化學作用。」麥包：「我覺得冇乜所謂，觀眾睇你係睇你好唔好睇咋嘛。」

陳浩民坦承接棒張衛健演孫悟空倍感壓力。（官方提供圖片）

三人大談當年《西遊記》合作點滴。（官方提供圖片）

祥哥麥包輪流呵番陳浩民真係好Sweet。（官方提供圖片）

陳浩民首拍無綫劇要求睇Playback被鬧爆

難得與好兄弟把酒言歡，陳浩民還開心Share了剛加入無綫拍劇的有趣經歷。陳浩民透露當年《天龍八部》是他首部拍攝的無綫劇集，並坦言劇集監製李添勝是其大恩人。陳浩民指當年因試鏡時問監製要求睇playback，結果被其他工作人員鬧爆「衰梗」，豈料李添勝卻這樣告訴他：「你又唔係最靚仔，戲又唔係最好，但我鍾意你一樣嘢，睇playback！」

陳浩民揭當年獲監製李添勝力排眾議力撐。（官方提供圖片）

《天龍八部》是陳浩民首部拍攝的無綫劇集。（官方提供圖片）

他又指《天龍八部》最難忘一場戲，是在井底向李若彤表白場口，皆因自己當時演齡尚淺，根本不知如何演繹，結果意外發現自己遭現場導演鬧爆：「其實都知道演得麻麻地，亦都愈演愈慌，因為（有一刻）我聽到個FM漏音，個導演發咗癲：『點呀？佢點會咁演架大佬，快啲避開佢呀！』、『求愛喎，佢做乜搞到喜劇咁樣？』，當時我聽到晒，但又唔敢停落嚟喎…」、另祥仔麥包陪陳浩民登上翠屏山哪吒行宮期間，還有問陳浩民覺得自己「似唔似哪吒」，陳浩民聞言竟大方承認自己少年輕狂：「後生嗰陣年少輕狂，依家大個叫洗盡鉛華……生咗細路哥，真係會定咗落嚟，冇以前咁囂士。」