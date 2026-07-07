前亞姐劉月好農曆二月病逝享年75歲　摯友張煒發長文痛悼

前亞洲電視藝人、人稱「好姨」的「高齡亞姐」劉月好，近日驚傳因病離世的消息，享年75歲。已故「千面小生」張瑛之子、同為前亞視藝人的張煒，日前在社交平台公開了一張設於宗教場所的遺照。該遺照選用了劉月好年輕時期的照片，上方的黃紙寫著「化命終於丙午年二月」，證實她已於今年2026年農曆二月悄然離世，消息一出令不少昔日電視迷深感惋惜。

張煒曝光劉月好於今年農曆2月離世，劉月好遺照選年輕時期。（FB@林嘉富）

張煒長文痛悼摯友 揭多年誤會成終生遺憾

張煒在社交平台上發表長文，感性地回憶與好姨過去相識的點滴。他透露，兩人雖然並非同期出道，在演藝工作上亦未曾正式合作過，但過去十多年來，只要他從外地返港，熱情好客的好姨都會主動相約大班圈中朋友聚會，彼此建立深厚情誼。

令張煒深感痛悔與遺憾的是，多年前兩人曾因一場未有收下手信的小誤會，讓好姨誤以為自己遭到「嫌棄」，兩人自此斷絕聯絡，未能見上最後一面。如今陰陽相隔，這份無法挽回的遺憾讓他深刻體會到人生的無常。他唯有隔空發文，希望好姨在天之靈能看到他的悼念，並祝願好友一路走好。

張煒悔恨未解劉月好誤會。（FB@張煒）

張煒發長文悼念劉月好。（FB@張煒）

45歲高齡參選亞姐捲裸照風波遭淘汰

出生於1951年的劉月好，一生可謂充滿傳奇與驚濤駭浪。她最為人熟知的個人事蹟，是在1996年以45歲的高齡毅然決定報名參選亞洲小姐競選，一度成為話題人物。無奈在參選期間，她因捲入一輯裸照風波，最終取消參選資格。雖然無緣選美決賽，但她順勢踏入娛樂圈發展。她曾接拍《偷情男女》、《圍村有嘢搞搞震》及《玉蒲團》等多部經典電影，並亮相成人節目《歡樂性今宵》，隨後才逐漸淡出幕前。

劉月好在參選期間，牽涉一輯裸照而遭大會取消資格。（FB@Rita Lau）

曾涉毒風波與巨額賭債引發街頭伏擊

1998年，她曾因在寓所涉嫌藏毒而遭警方拘捕，事後她更公開投訴，指自己遭到警員強行脫衣搜身，事件一度登上社會新聞版面。此外，好賭的她晚年亦深陷賭博泥潭。2007年，她於郵輪賭場內與人發生激烈爭執，盛傳慘遭多名賭客聯手下掌摑，最終需送院驗傷。事後更有傳聞指她因輸光所有演出酬勞、欠下巨額賭債，導致在旺角街頭慘遭他人貼街招追債，甚至遭到伏擊。

曾因在寓所涉嫌藏毒而遭警方拘捕。（FB@Rita Lau）