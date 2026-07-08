《金特務》收視爆燈　尹敬浩挑戰「13小時禁言」　無聲上直播綜藝

由韓星蘇志燮、尹敬浩、崔代勳領銜主演的SBS韓劇《金特務：本色回歸》（後簡稱《金特務》）開播後人氣爆棚，不僅收視成績開出紅盤，更一舉刷新電視台歷年紀錄。



隨著收視率達標，尹敬浩日前在戲劇發布會上承諾的「13小時禁言修行」超狂公約也正式進入籌備階段，準備向大眾展現不同以往的驚喜企劃。

尹敬浩演出《金特務：本色回歸》收視創佳績，將屢行13小時「無聲修行」承諾。（YouTube@SBS）

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電視台SBS於7月5日無公開了最新的企劃預告短片。影片中記錄了尹敬浩與製作團隊召開緊急會議的幕後花絮，他神情認真地坦言，這次開會是為了思考如何更具誠意、更真實地向大眾履行這個高難度承諾。隨後尹敬浩也對著鏡頭向支持《金特務》的熱情觀眾表達由衷感謝，並面帶微笑、雙手合十地掛保證，表示自己一定會以最誠懇的態度「說到做到」，誓言絕對不讓廣大粉絲失望。

這場令外界萬分期待的禁言挑戰確定將在7月13日火熱登場。最特別的看點在於，尹敬浩當天將頂著「全程不發一語」的嚴格限制，直接參與知名長壽廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》的現場直播。平時以機智口條與幽默反應著稱的他，究竟要在全靠聲音傳遞的Live廣播節目中如何創造「無聲的綜藝效果」，早已在社群平台上引爆極高的討論度，也讓觀眾對該劇後續的宣傳吸睛效應充滿期待。

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