翁虹大爆老公補充婚後出軌協議 罰金一百萬美金：問我同唔同意

現年56歲的亞姐冠軍翁虹，90年代拍過不少膾炙人口的劇集及三級片，令人留下深刻印象。近年她跟二婚丈夫劉冠廷及女兒一起長居上海。雖然翁虹與丈夫分居達三年，但感情恩愛如昔。她曾透露與丈夫早在婚前已談好財政大權分配、父母是否接受再婚、是否要孩子等，並以百萬罰款震懾出軌，引起網上熱討。

TVB Plus《直播靈接觸》拜神。（吳子生攝）

翁虹今日（8/9）現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》拜神。就事件接受《香港01》訪問時表示：「點解會有百萬罰款出軌嗰樣嘢，其實嗰樣嘢係補充協議嚟，離唔離婚罰咗款先，然後再講，係罰一百萬美金。」

梁思浩和翁虹今日現身電視城出席TVB Plus《直播靈接觸》拜神。（吳子生攝）

翁虹接著說：「其實講起呢件事，都係幾好笑。有一日我出差完返到屋企，佢就同我講『老婆有啲嘢我寫咗喺電腦度，你自己睇吓』，呢份係佢寫。而我寫俾佢嘅婚前協議，我係喺飛機上，我草稿寫咗一啲婚前協議，但佢而家寫嗰啲係補充協議。我睇完之後，佢問我同唔同意。成件事我覺得幾得意。（佢要你簽補充協議係咪對你有安全感？）我覺得佢係對佢自己，哈哈，講笑啫，我哋兩個都對自己都好有自信嘅。」

翁虹又指他們一家三口永不會坐埋同班機到達目的：「阿女會同爸爸坐，我就坐另一班機先行到目的地，因為我同老公都覺得，如果萬一出咗意外，都起碼仲有一個機會，係有一個人可以陪住阿女。的老公佢好得意㗎，積極嘅做法，消極嘅諗法。」