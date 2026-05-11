翁虹曬200多對名牌鞋場面震撼　曾遇車禍重傷靠靚鞋成康復推動力

現年57歲的翁虹於1989年勇奪亞洲小姐冠軍而入行，近年主力在內地發展演藝事業，先後演出了多套劇集，活躍於幕前工作的她多年來都keep得好好，無論樣貌身材都同以前差不多，是圈中的凍齡女神。近日翁虹在社交網分享了一段影片，公開自己珍藏的200多雙名牌鞋子，場面極為震撼，隨即引發網民熱議。

1989年，翁虹參選香港亞洲小姐競選獲得冠軍。（亞洲電視）

翁虹女兒小水晶劉蒔遺傳了媽咪優良基因，被譽為最美星二代之一。（小紅書）

翁虹曬200多對名牌鞋極震撼

翁虹日前在小紅書拍片公開珍藏鞋櫃，琳瑯滿目的名牌鞋竟然多達200多雙，無論是運動鞋、長靴、平底鞋、過萬元的名貴高跟鞋等都應有盡有。片段一出隨即引起網民熱烈討論，有網民粗略估計，翁虹的鞋櫃總價值隨時超過百萬，足以支付一層樓的首期，驚人財力震撼網民。

翁虹日前在小紅書拍片公開珍藏鞋櫃，琳瑯滿目的名牌鞋竟然多達200多雙，無論是運動鞋、長靴、平底鞋、過萬元的名貴高跟鞋等都應有盡有。（小紅書）

成地都是鞋，好震撼！（小紅書）

有網民粗略估計，翁虹的鞋櫃總價值隨時超過百萬，足以支付一層樓的首期。（小紅書）

翁虹透露曾遇車禍 靚鞋成康復最強推動力

如片中可見，翁虹將二百多雙鞋子放滿一地，逐一分享每雙鞋背後故事及回憶，她感性表示這些不僅是鞋子，而是承載半生演藝生涯印記。其後她透露，2001年在拍戲期間遇上車禍尾椎骨受重創，臥床8個月、坐了半年輪椅兼撐了1年拐杖。提起這段黑暗時期，翁虹將一雙最愛的精緻高跟鞋放在面前，以此作為復健的推動力，更鼓勵自己：「總有一天會穿上你，重回舞台」。

翁虹將二百多雙鞋子放滿一地，逐一分享每雙鞋背後故事及回憶，她感性表示這些不僅是鞋子，而是承載半生演藝生涯印記。（小紅書）