亞姐冠軍北上吸金勁嫁富商　豪掃CHANEL袋慶祝個女18歲袋毫不手軟

亞姐冠軍翁虹於2007年再婚，嫁給百體健康科技集團總裁劉冠廷，誕下女兒劉蒔（小水晶）。現年57歲的翁虹在內地吸金力不俗，拍劇以外，亦頻頻獲邀出席活動，工作接不停手，即使努力搵銀，與劉冠廷分居三年，兩人仍恩愛如昔。翁虹日前為18歲的小水晶購買人生第一個名牌手袋，她毫不手軟地掃了CHANEL手袋，十分愛錫女兒。

翁虹結婚多年，女兒小水晶劉蒔自小已是美人胚子。（翁虹微博）

翁虹30年前買5000蚊LV手袋

翁虹憶述30多年前，擲5000港元買下人生第一個LV名牌手袋。她感性表示：「我一直覺得我的第一個包不是包它更像一種認可，認可了我努力工作的日子。我是有收穫的，我值得擁有。」她提到曾睇中一個CHANEL手袋，沒捨得買，最後想買，去到外國都缺貨，「我特別後悔。」

翁虹為18歲女兒購買人生首個CHANEL手袋

翁虹準備為女兒買下人生第一個CHANEL手袋，20歲後再為女兒買另一個手袋。翁虹認為每個女生都該捱有一個專屬自己的名牌手袋，她說：「我覺得當然啦，就是所謂的配得感，這是一個給自己的一個犒賞、激勵、獎勵，要用這種出發點；而不是單純的一種虛榮心。因為我努力了，我值得擁有一個好的東西給自己。我也一直認為每個女生都應該擁有一個屬於自己的大牌包包，它是一種你努力後可視化的結果。就是取悅自己的開始。」

翁虹女兒小水晶劉蒔不用太多修圖已相當出眾。（翁虹微博）

翁虹與第二任丈夫劉冠廷育有一女劉蒔，長得亭亭玉立，更被封為「宅男女神」。（翁虹微博）

